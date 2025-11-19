快訊

明清晨低溫僅15度 下周緊接另波東北季風「再冷5天」

不甩交管闖總統府管制區！無照男遭13警壓制 卻狂喊「我是皇太子」

經濟學人批「台灣病」 龔明鑫秀數據反嗆有病：台灣經濟是模範生

男涉水房洗錢案疑在獄中吃香喝辣 矯正署：無特殊待遇

中央社／ 台北19日電

綽號「鴨哥」劉姓男子涉架設水房洗錢近54億元，媒體指，他先前另案服刑時，每天吃香喝辣。矯正署表示，初查劉男在監未受特殊待遇。聯合報系資料照／記者陳恩惠攝影
綽號「鴨哥」劉姓男子涉架設水房洗錢近54億元，媒體指，他先前另案服刑時，每天吃香喝辣。矯正署表示，初查劉男在監未受特殊待遇。聯合報系資料照／記者陳恩惠攝影

綽號「鴨哥」劉姓男子涉架設水房洗錢近54億元。媒體報導，他先前另案服刑時，每天吃香喝辣。矯正署今晚表示，初查劉男在監未受特殊待遇。

台中檢警破獲九州博弈集團涉洗錢後，綽號「鴨哥」劉姓男子去年6月起在高雄架設洗錢水房，1年多來洗錢近新台幣54億元，粗估入帳4221萬元，高雄地檢署今天依組織犯罪條例等罪起訴劉男等12人。

檢警更查出劉男曾因案入監，但他在獄中曾與水房成員聯繫指揮運作，甚至曾買下商辦用作私人招待所。

根據矯正署晚間發布新聞稿，經初步調查，有關媒體所稱劉男先前服刑期間的接見、通信、寄入飲食情形，是符合監獄行刑法、累進處遇條例及外界對受刑人及被告送入飲食金錢與必需物品辦法等規定，與其他受刑人標準相同，未受特殊待遇。

另外，劉男執行期間無違規行為，未符監獄行刑法規定，出現有害秩序或安全得檢閱書信內容的法定要件，因此報導指劉男藉此指揮洗錢部分，將配合司法單位偵辦進度，加強個案後續管理考核與輔導處遇。

新聞稿最後提及，國家法令給予收容人通信基本隱私保障，是基於人權維護，如涉不法行為，一律嚴懲並送交檢調究辦；另現行外界送入飲食狀況，常造成社會觀感不佳，法務部已督責矯正署慎重檢討、修正「外界對受刑人及被告送入飲食金錢與必需物品辦法」內的管制作為，預計於12月19日施行，以衡平司法正義，兼顧收容人實際需要。

洗錢 受刑人
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

太子集團跨國洗錢案風暴擴大 北檢再聲押禁見3人追境外金流

太子集團洗錢案…尼爾公司疑幫繳豪宅房貸 負責人、財務主管拘提到案

CNN：中國富豪躲資金外流限制 透過犯毒集團在賭城洗錢

太子集團在台洗錢第二波搜索 會計、客服8人到案 陸續移送複訊

相關新聞

影／施工不當？台62又爆橋接縫釀多車爆胎 汽車專家葉明德也受害

台62快速道路南下七堵前出口疑因施工不當，今天中午橋面接縫破損、碎石未清理，造成多輛汽車爆胎。立委林沛祥表示，上月才發生...

21家貨櫃儲運業者聯合恢復收費遭罰6525萬元 最高行最終判決出爐

長榮國際儲運等21家業者決定恢復收取3噸以下CFS出口貨物裝卸搬運使用機械費，被公平交易委員會認定違反公平交易法，重行裁...

國民黨前立委林益世涉收6300萬 更二審今勘驗鄒若齊13年前偵訊光碟

國民黨前立委林益世收受爐渣業者6300萬元，施壓公營事業人員，更一審依公務員假借職務恐嚇得利罪判4年10月徒刑，最高法院...

扯鈴教練誘軍人當共諜「為陸發展組織」 高院今傳林楚崡、馮世維

扯鈴教練魯紀賢被對岸吸收為共諜，招攬多名軍職、海巡為大陸發展組織，檢方依違反國安法起訴魯等10人，包括藝人郭書瑤胞弟郭伯...

因應國民法官法擴大適用案件 桃園檢警調集訓ING

國民法官法將於明年元旦起擴大適用，未來貪汙、兒少性剝削等十年以上徒刑重案將由國民與職業法官共同審理。桃園地檢署預估轄區案...

嘉縣水上鄉鴿寮殺人案迄今尚未和解賠償 高分院仍判14年

王姓男子與前女友黃女有感情糾紛，陳姓男子等人為她出氣在網路和王男互嗆，雙方於去年11月間相約於水上鄉一處鴿寮談判，王涉嫌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。