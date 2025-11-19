快訊

影／施工不當？台62又爆橋接縫釀多車爆胎 汽車專家葉明德也受害

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

台62快速道路南下七堵前出口疑因施工不當，今天中午橋面接縫破損、碎石未清理，造成多輛汽車爆胎。立委林沛祥表示，上月才發生類似狀況，造成25車爆胎，今天又發生，他要求徹查、立即改善，維護用路人安全。

汽車專家葉明德今天在「脆」貼文，他在台62快速道路南下七堵出口前，因公路局道路施工不當，橋接縫嚴重破損，造成他們多量車輛爆胎，請用路人經過時特別小心。

立委林沛祥說，針對台62南下七堵出口爆胎事故，他要求徹查、立即改善，全力維護用路人安全，他在臉書上看到民眾反映，情況與10月7日台62線西向4.7公里處因路面伸縮縫翹起事故，導致多輛汽車爆胎類似，他

第一時間已經要求權責單位公路局，針對事故原因提出完整說法。

林沛祥表示，雖然這次同樣沒有人傷亡，但沒有傷亡不是理由，公路局基隆段段長也已向他回報，目前已經進場交管與維修，預計明天早上可以完成修復。

林沛祥指出，雖然現場還能通行，但在維修未完全完成之前，建議大家若可行，先行繞道，避免風險。尤其夜間視線不佳，更容易造成意外，相關改善狀況，他會持續盯緊，要求公路局務必提升施工品質，不要再讓類似的事故重複上演。

台62又爆橋接縫釀多車爆胎汽車專家葉明德也受害，林沛祥：應徹查改善。記者游明煌／攝影
台62又爆橋接縫釀多車爆胎汽車專家葉明德也受害，林沛祥：應徹查改善。記者游明煌／攝影

基隆 林沛祥
