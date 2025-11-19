聽新聞
0:00 / 0:00
影／施工不當？台62又爆橋接縫釀多車爆胎 汽車專家葉明德也受害
台62快速道路南下七堵前出口疑因施工不當，今天中午橋面接縫破損、碎石未清理，造成多輛汽車爆胎。立委林沛祥表示，上月才發生類似狀況，造成25車爆胎，今天又發生，他要求徹查、立即改善，維護用路人安全。
汽車專家葉明德今天在「脆」貼文，他在台62快速道路南下七堵出口前，因公路局道路施工不當，橋接縫嚴重破損，造成他們多量車輛爆胎，請用路人經過時特別小心。
立委林沛祥說，針對台62南下七堵出口爆胎事故，他要求徹查、立即改善，全力維護用路人安全，他在臉書上看到民眾反映，情況與10月7日台62線西向4.7公里處因路面伸縮縫翹起事故，導致多輛汽車爆胎類似，他
第一時間已經要求權責單位公路局，針對事故原因提出完整說法。
林沛祥表示，雖然這次同樣沒有人傷亡，但沒有傷亡不是理由，公路局基隆段段長也已向他回報，目前已經進場交管與維修，預計明天早上可以完成修復。
林沛祥指出，雖然現場還能通行，但在維修未完全完成之前，建議大家若可行，先行繞道，避免風險。尤其夜間視線不佳，更容易造成意外，相關改善狀況，他會持續盯緊，要求公路局務必提升施工品質，不要再讓類似的事故重複上演。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言