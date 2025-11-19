21家貨櫃儲運業者聯合恢復收費遭罰6525萬元 最高行最終判決出爐

長榮國際儲運等21家業者決定恢復收取3噸以下CFS出口貨物裝卸搬運使用機械費，被公平交易委員會認定違反公平交易法，重行裁罰6525萬元，其中9家業者提行政訴訟，台北高等行政法院判業者敗訴。9家業者中有7家上訴，最高行政法院今駁回確定。

上訴最高行政法院的7家業者分別為中國貨櫃運輸、中華貿易開發、台基國際物流、東亞運輸倉儲、長春貨櫃儲運、長榮國際儲運、高鳳國際物流公司，這7家的裁罰總金額為4195萬元。

最高行政法院指出，無論依「質的標準」及「量的標準」來看，21家貨櫃場業者的行為都達到「足以影響我國貨櫃集散服務市場供需功能」的程度，構公平法第14條所規定「聯合行為」。公平交易委員會審酌各業者聯合行為所得利益、聯合行為屬核心「價格聯合」、市場規模、地位與經營狀況、參與聯合行為的程度高低、違法後的悛悔實據及配合調查的態度後，分別裁處不同額度罰鍰，最高行認為已充分審酌一切情狀，且裁量範圍符合法律授權，並沒有違反比例原則或裁量濫用，也未超過裁處權期間，判上訴駁回。

中華民國貨櫃儲運事業協會2014年4月30日發函，檢附所屬貨櫃場會員將於同年7月恢復收取3噸以下CFS出口貨物裝卸搬運使用機械費，每計費噸55元；公平會接獲檢舉後調查，認定長榮國際儲運等21家貨櫃場業者共同決定聯合恢復收費，是相互約束事業活動的行為，足以影響貨櫃集散服務供需的市場功能，違反公平法，共計裁罰7260萬元。

業者提行政訴訟，經北高行更一審判決撤銷處分，公平會重行審議後改裁罰21家業者6525萬元；其中，9家業者不服被罰4545萬元，再提行政訴訟救濟。

北高行認為21家業者2014年7月前均沒有收取3噸以下CFS出口貨物裝卸搬運使用機械費，在協會發函後，業者陸續恢復收費，至於收費方式，僅中央貨櫃公司以每計費噸50元，其餘20家業者則以每計費噸55元計收，足見業者協議決定恢復收費，相互約束事業活動。

北高行認為，21家業者均有經營貨櫃集散站業務，屬同一產銷階段的水平競爭關係者，為避免單獨恢復收費，導致交易機會流失，透過貨櫃儲運協會餐敘時機，彼此形成恢復收費的共識，並透過協會通知相關單位，藉此降低任一家單獨恢復收費的競爭風險，影響市場功能。因參與聯合行為的業者高達21家，占全國業者六成以上，若以全國貨櫃集散站營業額及CFS出口運量計算市場占有率，21家業者也占全國營業額及運量八成以上，認定足以影響貨櫃集散服務市場的供需功能，公平會裁罰沒有違誤。