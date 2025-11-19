快訊

畢業生參加獸醫國考 竟在考場用手機上網找答案...須向公庫支付6萬

投信獨壓買方！三大法人續砍326.52億元 8大成值百億股全倒

名醫江漢聲遭輔大校友持刀攻擊 新北檢7日起訴殺人未遂、求刑7年

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨前立委林益世涉收6300萬 更二審今勘驗鄒若齊13年前偵訊光碟

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

國民黨前立委林益世收受爐渣業者6300萬元，施壓公營事業人員，更一審依公務員假借職務恐嚇得利罪判4年10月徒刑，最高法院大法庭裁定採「實質影響力」說，撤銷發回更審。台灣高等法院更二審今勘驗中鋼前董事長鄒若齊於2012年8月22日的偵訊錄影光碟，釐清筆錄記載是否正確，影片中，鄒稱「張家祝沒有說林益世有請託轉爐石」。

更二審今勘驗的影片中，偵察檢察官數度對鄒若齊說「我提示你才要講啊」，鄒說曾就評鑑的結果詢問前中聯資董座翁朝棟，地點自在中鋼6樓辦公室門口，有提到轉爐石的事、中聯、林益世。

高檢署檢察官表示，從影片中可知檢察官語調平和，就證人證詞向鄒若齊確認，提示證據且在鄒的真意下製作筆錄，經鄒簽名。

林益世的律師蔡世祺對光碟的正確性無意見，但認為檢察官提示張家祝（中鋼前董事長）的內容給鄒若齊，鄒都說「不記得」，甚至說「張家祝沒有說林益世有請託轉爐石」，轉爐石、中聯是他「自己串起來的」。蔡主張檢察官提示張家祝之前的供述，與事實不符。

本案源於林益世2010年擔任立委及國民黨政策會執行長，協助地勇公司負責人陳啟祥獲得爐下渣原料轉售及承購中聯公司的轉爐石合約，事後收下陳給的6300萬元，一審認定林的行為與立委職務無關，不構成貪汙，依公務員假借職務恐嚇得利罪判5年6月徒刑。

二審認定林益世在立委兼國民黨政策會執行長任內，對中鋼和中聯的人事、財務與業務執行有實質影響力，卻濫用職權干預營運政策、促成地勇公司爭取合約後收下賄款，違反立法委員行為法，認定林違背職務收賄，依公務員對於違背職務收賄罪，重判林12年徒刑，但判決被最高法院撤銷。

更一審則以林向中鋼、中聯等民營企業高層請託、施壓，非立委法定職務權限，也非職務密接關聯行為，不算公務員收賄等罪的「職務上之行為」，依公務員假借職務恐嚇得利罪判4年10月徒刑。

林益世案衍生出民意代表「收錢喬事」是否屬於貪汙的法律爭議，最高法院承審庭提案大法庭統一法律見解，最終採附加「形式上有公務活動性質」條件的實質影響力說，並將更一審判決撤銷發回。

更二審今請檢、辯雙方就是否還要聲請調查證據1個月內具狀，下次庭期將提示證據清單標目，並請雙方預作準備，本件候核辦。

國民黨前立委林益世（右）涉收受爐渣業者6300萬元，施壓公營事業人員，台灣高等法院更二審今行準備程序，林在妻子彭愛佳陪同下出庭。記者王宏舜／攝影
國民黨前立委林益世（右）涉收受爐渣業者6300萬元，施壓公營事業人員，台灣高等法院更二審今行準備程序，林在妻子彭愛佳陪同下出庭。記者王宏舜／攝影

林益世 國民黨 收賄 爐渣
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

拍促統片遭停黨職 何鷹鷺闖國民黨喊冤：民進黨炒作

蘇澳淹水救助每戶最高10萬元 立委吳宗憲：連裝潢零頭都不夠

一國兩區論述遭綠砲轟 蕭旭岑：蔡英文第一個講 還說不能調整

拜會國民黨議會黨團 鄭麗文：明年讓蔣萬安連任、選票更上層樓

相關新聞

國民黨前立委林益世涉收6300萬 更二審今勘驗鄒若齊13年前偵訊光碟

國民黨前立委林益世收受爐渣業者6300萬元，施壓公營事業人員，更一審依公務員假借職務恐嚇得利罪判4年10月徒刑，最高法院...

扯鈴教練誘軍人當共諜「為陸發展組織」 高院今傳林楚崡、馮世維

扯鈴教練魯紀賢被對岸吸收為共諜，招攬多名軍職、海巡為大陸發展組織，檢方依違反國安法起訴魯等10人，包括藝人郭書瑤胞弟郭伯...

21家貨櫃儲運業者聯合恢復收費遭罰6525萬元 最高行最終判決出爐

長榮國際儲運等21家業者決定恢復收取3噸以下CFS出口貨物裝卸搬運使用機械費，被公平交易委員會認定違反公平交易法，重行裁...

因應國民法官法擴大適用案件 桃園檢警調集訓ING

國民法官法將於明年元旦起擴大適用，未來貪汙、兒少性剝削等十年以上徒刑重案將由國民與職業法官共同審理。桃園地檢署預估轄區案...

嘉縣水上鄉鴿寮殺人案迄今尚未和解賠償 高分院仍判14年

王姓男子與前女友黃女有感情糾紛，陳姓男子等人為她出氣在網路和王男互嗆，雙方於去年11月間相約於水上鄉一處鴿寮談判，王涉嫌...

台鹽綠能弊案…鴻暉負責人匯款陳啓昱 經手財務這麼說

台鹽綠能弊案今下午開庭，台南地院傳喚鴻暉公司王姓女財務人員等，檢方詢及2019年7月、2020年7月間，鴻暉負責人蘇俊仁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。