因應國民法官法擴大適用案件 桃園檢警調集訓ING

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

國民法官法將於明年元旦起擴大適用，未來貪汙、兒少性剝削等十年以上徒刑重案將由國民與職業法官共同審理。桃園地檢署預估轄區案件量恐為全國之冠，為提前因應，今天邀集法務部調查局桃園市調查處及桃園市警局共同舉辦教育研習，強化檢警調偵查能量。

這次教育研習邀請桃園地方法院國民法官庭庭長黃柏嘉及台北地檢署檢肅黑金專組檢察官廖彥鈞授課，分別從院方的角度來看國民法官法擴大案類的因應作為，以及檢方偵辦貪汙案件的核心，透過多年豐富實務經驗與真實案例剖析，協助檢察官與司法警察迅速掌握新法重點及執行要領，強化偵查專業，確保並兼顧執法品質與程序正義。

檢察長戴文亮表示，國民法官法擴大適用象徵司法邁向「人民參與、司法透明」的新階段，檢警調必須熟悉新程序，提升檢察體系與司法警察整體專業能力與案件敏感度，確保未來審判能兼顧公平與人權保障，展現檢察機關對社會修法議題的積極回應。

桃園地檢署強調，將持續透過多元教育研習，提升檢警專業能力與案件敏感度，以「專業、透明、親民」為核心價值，打造更公正、安全的社會。

桃園地院國民法官法庭庭長黃柏嘉以「從院方視角談國民法官法擴大適用的因應作為」為題，分享多年豐富實務經驗與真實案例剖析。圖／桃園地檢署提供
桃園地院國民法官法庭庭長黃柏嘉以「從院方視角談國民法官法擴大適用的因應作為」為題，分享多年豐富實務經驗與真實案例剖析。圖／桃園地檢署提供
為因應明年元旦起國民法官法擴大適用範圍，桃園地檢署今天邀集法務部調查局桃園市調查處及桃園市警局共同舉辦教育研習，強化檢警調偵查能量。圖／桃園地檢署提供
為因應明年元旦起國民法官法擴大適用範圍，桃園地檢署今天邀集法務部調查局桃園市調查處及桃園市警局共同舉辦教育研習，強化檢警調偵查能量。圖／桃園地檢署提供
為因應明年元旦起國民法官法擴大適用範圍，桃園地檢署今舉辦教育研習，檢察長戴文亮（左）表示，國民法官法擴大適用象徵司法邁向「人民參與、司法透明」的新階段，右為桃檢襄閱主任檢察官黃榮德。圖／桃園地檢署提供
為因應明年元旦起國民法官法擴大適用範圍，桃園地檢署今舉辦教育研習，檢察長戴文亮（左）表示，國民法官法擴大適用象徵司法邁向「人民參與、司法透明」的新階段，右為桃檢襄閱主任檢察官黃榮德。圖／桃園地檢署提供
台北地檢署檢肅黑金專組檢察官廖彥鈞則以「因應國民法官法擴大適用之作為—以貪汙案件為核心」為題分享。圖／桃園地檢署提供
台北地檢署檢肅黑金專組檢察官廖彥鈞則以「因應國民法官法擴大適用之作為—以貪汙案件為核心」為題分享。圖／桃園地檢署提供

