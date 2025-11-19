嘉縣水上鄉鴿寮殺人案迄今尚未和解賠償 高分院仍判14年

王姓男子與前女友黃女有感情糾紛，陳姓男子等人為她出氣在網路和王男互嗆，雙方於去年11月間相約於水上鄉一處鴿寮談判，王涉嫌持刀刺向陳，陳送醫不治，一審認王犯殺人罪判刑14年，檢辯均上訴，高分院認他與被害人家屬迄仍未達成和解，在科刑重要事項未改變下駁回上訴。

台南高分院合議庭指出，王男坦承犯行，且僅就量刑上訴，檢察官也僅就量刑上訴。合議庭認為，王男犯罪情節非輕，造成嚴重實害，侵害法益情節嚴重等情，並無刑法第59條情堪憫恕酌減其刑適用，王男上訴主張應適用刑法第59條減輕其刑，並無理由。

合議庭指出，原審國民法官法庭對被告量處有期徒刑14年，所審酌各款量刑因子及說明事項，並無違誤，所量處刑並未逾越法定刑範圍，也無任何明顯裁量逾越或濫用情形，應屬原審量刑職權適法行使，且第一審國民法官法庭依其法庭內眼見所聞，進而形成本案量刑事實，對於何者重要量刑因子而於量刑時予以考量，及其評價權重，本應高度予以尊重。

至於檢察官上訴意旨，主張原判決未審酌訴訟參與人代理人所陳述科以無期徒刑意見，尚有誤會，且不足為原審量刑裁量失當認定。

合議庭認為，王男於原審僅承認間接殺人故意，上訴後就原審認定犯罪事實即直接殺人故意已不再爭執，僅就量刑上訴，原判決縱未及審酌此項事由，然而，王男與被害人家屬迄仍未達成和解或賠償，因其他科刑重要事項並未改變情形下，僅因王男不再爭執直接殺人犯意，尚不足以動搖原審量刑基礎及科刑結果。