台鹽綠能弊案…鴻暉負責人匯款陳啓昱 經手財務這麼說

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台鹽綠能弊案今下午開庭，台南地院傳喚鴻暉公司王姓女財務人員等，檢方詢及2019年7月、2020年7月間，鴻暉負責人蘇俊仁兩度匯款至時任台鹽兼台綠董事長陳啓昱陽信銀行帳戶內，是否詢問其用途，王女回答：「他（老闆）說是借款」。她也說，老闆自己經手的，沒有過問。

除被告蘇俊仁之外，前台綠總經理蘇坤煌、副總理郭政瑋及晁暘負責人戴妤倩4人到庭交叉詰問。同時，蘇坤煌、蘇俊仁羈押期限將屆，隨後也開庭訊問，2人及律師均主張無羈押必要，請求法官准予具保。

王女說，自2019年8月正式入職鴻暉，負責行政、總務、財務及人事等業務，她提及土地開發成本林林總總，包括地籍圖、代書、公證費及地方關係維持費用等，其中，2019年4月間地主至台南市府陳抗，交通費、旅平險等100多萬元也是業務支出，甚至下包財力不足也會先行代墊。

面對審判長詢及其開發成本，她表示，自2021年起支出土地開發成本，依案件大小有所不同，花費8400萬至數百萬元不等，合計2億多元，待與電業商簽約後，再收取服務費用，但收取服務費不見得成正比，一旦整合不如預期，投入成本不見得能回收。

檢方詢問，王女於偵查中提到，2019年7月、2020年7月間兩度匯款至陳啓昱陽信銀行帳戶各100萬元，她回答：「他（老闆）說是借款」。而2020年7月，蘇俊仁向公司提領230萬元，其中，100萬匯給了陳啓昱。

檢方再次詢問，她於偵查中指蘇俊仁當下指稱「會再整理跟她講，但之後卻不了了」。她當庭表示，他沒說出其用途，她不清楚。檢方追問沒問其他同事嗎？她說，老闆自己經手的，沒有過問，即使問了同仁也問不出來。

蘇坤煌律師更詢問，蘇俊仁每次公關費用10、20萬，頻率為何？她仔細思考，2、3個月一次；老闆吃飯、送禮等預支，事後都會拿憑證核銷。

台鹽綠能弊案今下午開庭，台南地院傳喚鴻暉公司王姓女財務人員等作證，並開庭訊問台綠前總經理蘇坤煌、鴻暉負責人蘇俊仁是否延押。圖／本報資料照
