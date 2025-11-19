蕭景田被控賄選無罪 士檢上訴：交付里長款項是賄款

國民黨前中常委蕭景田（圖）。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

前國民黨中常委蕭景田被控為助同黨林杏兒競選北市議員，交付多名里長現金。士院認定檢方舉證不足，全案判決無罪。士檢今天提上訴理由，主張蕭景田給的錢就是賄款。

士林地檢署表示，10月17日聲明上訴後，今天提出兩點補充理由，首先，原審僅就民國111年11月22日的犯罪事實為判決，就同年11月間其他時間的犯罪，同為接續犯的起訴範圍，卻漏未判決。

士檢表示，第二點上訴理由是原審認定蕭景田交付金錢，屬實務上競選補助經費，但本件綜合相關證據，相關款項明顯是賄款，原審認定有所違誤。

根據士林地方法院9月25日發布的新聞稿，依卷證內容，僅能證明6名被告曾於民國111年11月22日收到蕭景田、國民黨台北市北投區黨部主委曾繁川拜訪時交付的新台幣1萬元；另1名被告是在其他時間收到曾繁川返還的選舉保證金2萬元；其他被告則均無法證明曾於同年月日收到蕭景田、曾繁川所交付的1萬元。

新聞稿表示，根據時任國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人證述，針對曾收到1萬元的里長，當時蕭景田、曾繁川曾表達多支持林杏兒，並發放林杏兒競選文宣，但里長在選舉實務中，除政黨發給的補助，也常見他人私下贊助競選經費。

士院表示，蕭景田身為前國民黨中常委、北投區黨部前主委，又經營溫泉酒店，於公於私，自行掏腰包贊助北投、士林區的同黨里長競選經費，並要求選區黨部執行長曾繁川陪同拜訪，未偏離常情。

士院也提到，林杏兒前次落選，選情緊急，蕭景田、曾繁川於拜訪時，順帶拜託支持，以求國民黨議員候選人得以4席全上，如此「拉票」「催票」動員，也屬政黨競爭情況常見，難認是對里長的「買票」行為。

根據新聞稿，其中部分被告或其配偶，原被國民黨劃分為林杏兒的責任里，理當為林杏兒造勢，無需加以「賄選」之必要，檢方舉證不足，據此，判決蕭景田等人無罪。可上訴。

蕭景田9月25日在士院聆判後，接受媒體訪問時表示，檢方應該會上訴，非常感謝法官還他清白，也證明他沒有涉及不法，也感謝所有關心、支持他的人，希望檢調辦案落實無罪推定。