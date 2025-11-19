因不給報名旅遊生嫌隙 她汙衊里長涉貪汙挨告被罰6千元

吳姓女子到里辦公處領取重陽節禮品時，因質疑里長對有關她的事「黑白講話」，對里長說出不要臉、垃圾人等話，里長認為受辱提告。法官指出，吳女在公共場合用貶意詞彙辱罵，損害里長名譽，依公然侮辱罪處罰金6000元。全案可上訴。

判決指出，吳女因為曾姓里長曾經不讓她報名參加旅遊活動，心生嫌隙。去年10月7日下午到里長辦公室領取重陽節禮品時，兩人又因報名往事爭執，指曾因涉嫌貪汙案被起訴，要繳30萬元保證金給法院等話。

曾姓里長出言反駁，澄清未因貪汙案遭起訴。吳女在不特定里民出入領取禮品，得以共見共聞地點，接續說不要臉、垃圾人（台語）、智慧低能等言詞辱罵曾姓里長。

曾姓里長認認人格尊嚴及社會評價受損，控告吳女妨害名譽。檢察官偵查時，吳女承認有說不要臉、垃圾人，但沒說智慧低能。辯稱里長跟其他里民說，她會與別人吵架，多次不讓他報名參加里民旅遊，她感覺氣憤，當天才會和里長爭吵。

檢察官勘驗里長辦公室監視器影像光碟，看見吳女針對不能報名活動一事，對曾姓里長說，「你下次再給我黑白講話，我就給你告誹謗、垃圾人」、「不要臉」，曾回應跟她沒有冤仇，吳回應「沒有冤仇，你去跟別人講這些」，並說「怎麼不去說你貪汙的事」，曾說，他沒有被起訴、沒貪汙。

吳女又說，「沒貪汙人家會給你起訴」、被起訴不要臉、垃圾人、智慧低能等話。檢方認為，兩人嫌隙事隔多時，吳女領取禮品時出言辱罵曾姓里長，無助爭端解決，負面性言語已逾一般人可合理忍受範圍，依公然侮辱罪嫌起訴吳女。

基隆地方法院法官審理後指出，吳女在公共場合用多種貶意詞彙辱罵曾姓里長，在場人士共見共聞，損害他人名譽。考量過往並無刑事案件紀錄，並因與曾姓里長相處不睦，素有嫌隙造成，兼衡從事美髮業，家境尚可等情狀，處罰金6000元，如易服勞役，以1千元折算1日。