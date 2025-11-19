快訊

書記官丈夫涉性騷按摩女業者蒐證曝光 嘉市議員黃露慧代夫致歉

不僅暫停水產！ 恢復日本牛肉出口大陸「磋商也已中止」

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？龔明鑫回應了

因不給報名旅遊生嫌隙 她汙衊里長涉貪汙挨告被罰6千元

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

吳姓女子到里辦公處領取重陽節禮品時，因質疑里長對有關她的事「黑白講話」，對里長說出不要臉、垃圾人等話，里長認為受辱提告。法官指出，吳女在公共場合用貶意詞彙辱罵，損害里長名譽，依公然侮辱罪處罰金6000元。全案可上訴。

判決指出，吳女因為曾姓里長曾經不讓她報名參加旅遊活動，心生嫌隙。去年10月7日下午到里長辦公室領取重陽節禮品時，兩人又因報名往事爭執，指曾因涉嫌貪汙案被起訴，要繳30萬元保證金給法院等話。

曾姓里長出言反駁，澄清未因貪汙案遭起訴。吳女在不特定里民出入領取禮品，得以共見共聞地點，接續說不要臉、垃圾人（台語）、智慧低能等言詞辱罵曾姓里長。

曾姓里長認認人格尊嚴及社會評價受損，控告吳女妨害名譽。檢察官偵查時，吳女承認有說不要臉、垃圾人，但沒說智慧低能。辯稱里長跟其他里民說，她會與別人吵架，多次不讓他報名參加里民旅遊，她感覺氣憤，當天才會和里長爭吵。

檢察官勘驗里長辦公室監視器影像光碟，看見吳女針對不能報名活動一事，對曾姓里長說，「你下次再給我黑白講話，我就給你告誹謗、垃圾人」、「不要臉」，曾回應跟她沒有冤仇，吳回應「沒有冤仇，你去跟別人講這些」，並說「怎麼不去說你貪汙的事」，曾說，他沒有被起訴、沒貪汙。

吳女又說，「沒貪汙人家會給你起訴」、被起訴不要臉、垃圾人、智慧低能等話。檢方認為，兩人嫌隙事隔多時，吳女領取禮品時出言辱罵曾姓里長，無助爭端解決，負面性言語已逾一般人可合理忍受範圍，依公然侮辱罪嫌起訴吳女。

基隆地方法院法官審理後指出，吳女在公共場合用多種貶意詞彙辱罵曾姓里長，在場人士共見共聞，損害他人名譽。考量過往並無刑事案件紀錄，並因與曾姓里長相處不睦，素有嫌隙造成，兼衡從事美髮業，家境尚可等情狀，處罰金6000元，如易服勞役，以1千元折算1日。

吳姓女子因質疑里長「黑白講話」，對里長說出不要臉、垃圾人等話。基隆地院審理後，依公然侮辱罪處吳女罰金6000元。圖／聯合報系資料照
吳姓女子因質疑里長「黑白講話」，對里長說出不要臉、垃圾人等話。基隆地院審理後，依公然侮辱罪處吳女罰金6000元。圖／聯合報系資料照

基隆 公然侮辱 重陽節
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

羅智強聲援黃國昌：賴總統清算之刃 黨檢媒聯合殲滅在野

認登載不實不認貪汙 桃市議員游吾和60萬交保

分「他字案」查黃國昌貪汙？法界：查不出來就放檢察長的抽屜

被指質詢有對價遭列貪汙他字案被告 黃國昌嗆北檢放馬過來

相關新聞

因不給報名旅遊生嫌隙 她汙衊里長涉貪汙挨告被罰6千元

吳姓女子到里辦公處領取重陽節禮品時，因質疑里長對有關她的事「黑白講話」，對里長說出不要臉、垃圾人等話，里長認為受辱提告。...

吸喪屍煙彈撞死三重警是否延押？告訴代理人批：判18年半還爭執

新北市警三重分局警員黃瑋震去年7月13日凌晨巡邏，遭吸食「喪屍煙彈」毒駕的黃國維撞死，留下愛妻及幼子。檢方依刑法妨害公眾...

婚姻官司「訴訟文書」波瀾互告「理科太太」無罪 前夫也無罪

網紅「理科太太」陳映彤與前夫John吳哲宇打離婚官司，吳被控將陳女提出的家事聲請調解狀等私訊給網友，依違反個資法起訴；台...

天道盟美鷹會惡霸逼債凌虐 一家5口住錦新大樓…被迫繳近60萬

天道盟美鷹會幹部30歲李哲瑋在中山區林森北路、錦新大樓附近經營「極惡移動洗車」，卻壓榨領有身心障礙手冊的員工蘇姓男子，以...

天坑案！豐邑老董劉樹居嘆「捐款放水流」：多年回饋地方仍難獲復工

新竹地方法院今日續審豐邑竹北建案天坑案，豐邑董事長劉樹居以證人身分出庭，檢方追問劉的line對話：「對公司都沒有半點善意...

新田真劍佑台灣見面會突取消！日本公司告主辦單位討218萬元 法院判決曝光

日本演員新田真劍佑於真人版「航海王」飾演「索隆」一角在全球爆紅，而他原訂去年2月24日來台辦見面會，卻無預警取消，負責藝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。