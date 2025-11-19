婚姻官司「訴訟文書」波瀾互告「理科太太」無罪 前夫也無罪

網紅「理科太太」陳映彤與前夫John吳哲宇打離婚官司，吳被控將陳女提出的家事聲請調解狀等私訊給網友，依違反個資法起訴；台北地院認為，吳哲宇中文能力差，傳送資料給網友只為求翻譯，無主觀犯意，判他無罪。可上訴。

陳映彤、吳哲宇離婚後，都為家事訴訟「文書波瀾」對簿公堂，吳先前提告指陳女訴訟期間提供他的醫療資料給家事法院，檢方依個資法起訴陳女，陳女一審獲判無罪，因吳、檢察官不上訴，陳女今年5月判決無罪確定。

訴訟角色異位，在陳映彤控告吳哲宇部分，檢方起訴，陳映彤聲請調解離婚時，出具有個人資料的家事聲請調解狀、家事暫時處分聲請狀、家事陳報狀，吳明知陳女的個人資料不得利用，卻以社群軟體Instagram私訊功能傳送給網友，犯個人資料保護法罪。

吳哲宇辯稱，他不是有意傷害陳映彤，他在美國長大、中文能力欠佳，將個資洩漏給網友是為了翻譯的單純目的使用，沒有主觀犯意，陳女也未因此有財產上利益受損，請法官判他無罪等。

吳哲宇父親吳天樹到庭作證稱，兒子對中文的聽、說、讀、寫能力欠佳，兒子於審理間對所詢問的問題，只能以英文回答，若沒有通譯協助翻譯，難以獨自進行訴訟程序。

法官調查吳哲宇與網友對話紀錄，吳哲宇明確向網友表示看不懂訴訟文件，希望網友可以幫忙翻譯大概的內容，網友幫忙翻譯文件標題後，吳哲宇回稱只需要整理、分類文件即可，可見，他不在乎實際內容，遑論主觀上知悉文件上有個資。

法官認為，網友對話中提及「文件內容有超過28頁、非常瘋狂」，吳哲宇則回以「我父母要把我逼瘋、有20幾個文件要看」，另證明吳哲宇稱看不懂我國訴訟文書，可採信。