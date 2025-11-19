天道盟美鷹會惡霸逼債凌虐 一家5口住錦新大樓…被迫繳近60萬

天道盟美鷹會幹部30歲李哲瑋在中山區林森北路、錦新大樓附近經營「極惡移動洗車」，卻壓榨領有身心障礙手冊的員工蘇姓男子，以洗壞車子等名義巧立名目要錢，甚至找上蘇男一家人，在就讀僅國小四年級、六年級弟弟和妹妹面前毆打患有帕金森氏症的蘇父，一年多來拿了近60萬元。中山警方蒐證逾9個月，拘提李哲瑋等5人到案，台北地檢署偵結依組織等罪起訴，其中李哲瑋移審法院後遭續押。

檢警指出，23歲蘇男家境貧困，一家五口擠住在中山區錦新大樓不到十坪大的套房，父親因患病多在家休息，母親則在日本料理店當洗碗工，領取微薄薪資維持生計，全家領有低收入戶勉強糊口。

蘇男雖有身心障礙，但為了分擔家計，到家附近、李哲瑋名下的洗車行打工，2023年2月入職說好領月薪2萬8000元，卻屢遭以「洗壞客車」、「刮傷車漆」等不實理由苛扣，實拿僅拿1萬5000元。

沒想到李哲瑋之後直接不給薪水，蘇男去年7月上前討要，卻被李哲瑋持開山刀攻擊，事後更把討錢目標轉向蘇男一家人，找上蘇男父母強逼4張50萬元本票，得知他爸爸後來去燒烤店打工，李哲瑋還跑去店裡強迫老闆「他的一萬元要扣留給我」。

去年10月10日，李哲瑋把壞念頭轉到蘇母身上，教唆幫眾把蘇男、蘇父，還有就讀僅國小四年級、六年級的蘇弟弟和蘇妹妹強押至洗車行，直接毆打蘇父要蘇母「拿錢來」，蘇母聞訊從日本料理店奔回，被迫拿提款卡提領帳戶僅存的3000元現金。

蘇男不堪長期受威脅，事後向中山警方報案，警方調查發現，李哲瑋惡劣多端，專門欺負老實人，不僅洗車行一案，還會以盆栽被移動弄壞、臨時停車等理由向鄰居討錢，甚至曾受委託暴力討債，將被害人押往旅館，以灌水、點燃酒精膏等酷刑逼簽百萬元本票，手段兇殘，對外放話「黑白兩道都很熟」。

警方蒐證多時，今年7月22日持票前往洗車行等處所搜索、拘提，逮捕李哲瑋等5人，查扣商業本票、債務資料、手機等證物；檢方複訊後4人遭收押。另一起暴力討債分案中也拘提3名共犯，3嫌獲20萬元不等金額交保。