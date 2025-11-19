快訊

天坑案！豐邑老董劉樹居嘆「捐款放水流」：多年回饋地方仍難獲復工

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹地方法院今日續審豐邑竹北建案天坑案，豐邑董事長劉樹居以證人身分出庭，檢方追問劉的line對話：「對公司都沒有半點善意，捐款放水流，是公關失敗。」劉樹居解釋，公司在地方回饋多，且都按流程申請復工，但每次送件都沒過，又擔心地下室採逆打工法，開挖到一半有公安疑慮，之後公司又投入1.3億預算增加工程安全，但縣府仍未核准，縣長楊文科僅表示會尊重工務專業，導致工程停滯超過1年。

本案自去年7月起訴以來已審理一年多，合議庭密集傳喚多名證人並完成交互詰問。劉樹居此次出庭，聚焦停復工爭議及與縣府的往來互動。

庭上呈現劉的 LINE 對話內容後，檢方追問所稱「捐款放水流」是否暗指楊文科未協助，希望縣長「回饋」公司。劉樹居否認，強調公司在地方回饋「不少，但感覺都沒有功勞」。至於贈送餐券給楊文科或工務處主管，他解釋公司每年中秋節會例行發放餐券給地方各界，屬飯店促銷性質，他不清楚個別數量，也強調與楊文科「沒有什麼交往」，只是因停工過久，才請總經理安排首次拜訪。

他也提到，過往縣長選舉期間，豐邑曾將銷售總部分租作楊文科競選總部，後續租金改列政治獻金，「這屬正常程序，沒有不當交換」。楊文科辯護人詢問禮券與政治獻金是否只給楊個人？劉樹居說，公司依慣例會與給各縣市首長贊助政治獻金，公關禮券則是推廣業務，從前縣長鄭永金任內即延續至今，所有政治獻金均依法申報。

談及停工，他再次表示焦慮，指因天坑事件停工後，逆打工法若地下室未完成，恐造成結構風險；而多次申請復工未過關，推測可能受到鄰房居民壓力。他也曾請友人協助轉達，但縣長始終未核准，最終停工超過1年之久。

檢方另問及是否曾在飯店總統套房宴請楊文科並談論復工。劉樹居表示，席間確有抱怨因「豐采 520」案件，使另外兩個施工中建案也遭停工，「這是不同法源，不應該全部都停」。他與總經理曾到縣府拜會縣長與工務處長，但楊文科僅回應會了解，仍強調將尊重工務處長江良淵的專業判斷。

江良淵辯護律師則詢問劉和江的關係，劉樹居回應兩人不認識，只是公務往來，沒有私人情誼關係。還認為江良淵在復工程序上刁難。

豐邑董事長劉樹居說，公司又投入1.3億預算增加工程安全，但縣府仍未核准。圖／聯合報系資料資料照
豐邑董事長劉樹居說，公司又投入1.3億預算增加工程安全，但縣府仍未核准。圖／聯合報系資料資料照
豐邑董事長劉樹居以證人身分出庭，新竹縣長楊文科（右一）今天出席開庭，劉樹居說公司又投入1.3億預算增加工程安全，但縣府仍未核准復工，導致工程停滯超過1年。記者郭政芬／攝影
豐邑董事長劉樹居以證人身分出庭，新竹縣長楊文科（右一）今天出席開庭，劉樹居說公司又投入1.3億預算增加工程安全，但縣府仍未核准復工，導致工程停滯超過1年。記者郭政芬／攝影

