新田真劍佑台灣見面會突取消！日本公司告主辦單位討218萬元 法院判決曝光

日本演員新田真劍佑於真人版「航海王」飾演「索隆」一角在全球爆紅，而他原訂去年2月24日來台辦見面會，卻無預警取消，負責藝人活動的日本公司「株式会社KONNEKT INTERNATIONAL」，提告要求台灣主辦單位「優勢力娛樂公司」，依約給付美金7萬元(約新台幣218萬元)的尾款，台北地方法院判日本公司敗訴，可上訴。

日本公司主張，美籍日裔演員新田真劍佑因在Nexflix「航海王」真人版影集中飾演「索隆」角色於全球走紅，優勢力娛樂有意在台灣舉辦見面會，而主動和公司積極商談活動規劃，經討論後同意以美金14萬元為報酬，與優勢力娛樂合作，雙方簽約並約定2024年1月30日支付第一筆美金7萬元，第二筆則在正式公演前支付。

日本公司表示，合約載明優勢力娛樂不得以演出不受歡迎為由取消正式演出，而優勢力娛樂簽約後如期支付第一筆款項，卻突然於同年2月7日以新田真劍佑未曾海外舉辦過活動為由，提出要刪減人數、降低演出報酬，或是直接取消見面會的要求，之後再以電話告知要取消見面會。

日本公司認為，優勢力娛樂已違反合約，而公司與新田真劍佑也已空出檔期，配合籌備工作與規劃，優勢力娛樂乍然取消演出，使公司與藝人不可能在短時間內另行安排其他演出，主張有尾款美金7萬元的損失，提告請求給付。

優勢力娛樂則認為，合約約定出演費沒有支付時，將無通知自動解除合約，公司去年2月19日未支付美金7萬元，因此合約已自動解除，日本公司不能依約請求給付尾款。另認為對方主張即使售票不佳也不能取消演出、仍須給付報酬，是曲解合約文義

優勢力娛樂指出，縱使認定公司違約，但合約也有限制損害賠償請求上限，不等於日本公司可以請求高達美金7萬元的賠償金，對方未舉證損害內容為何，不應該隨便開價。

台北地院指出，根據合約規定，有可歸責於優勢力娛樂的理由而不能進行演出，日本公司可解除合約，且不必返還已經收到的費用，優勢力娛樂去年2月7日提出取消舉辦見面會，日本公司本可以解除合約、不必歸還已收到的費用，但卻未解除，直到優勢力娛樂沒付第二筆款項，合約已自動解除而失效，日方再請求給付尾款無理由。