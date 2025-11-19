快訊

懶人包／Gemini 3超強AI現在可用！看Mail規畫旅行 1鍵啟用、免費使用額度曝

台積電洩密案涉美方、輝達利益？ 前工程師曝多方關係：恐很棘手

日中僵持！親信爆料日相高市早苗「私下認了1事」 幕僚自責準備不周

聽新聞
0:00 / 0:00

新田真劍佑台灣見面會突取消！日本公司告主辦單位討218萬元 法院判決曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

日本演員新田真劍佑於真人版「航海王」飾演「索隆」一角在全球爆紅，而他原訂去年2月24日來台辦見面會，卻無預警取消，負責藝人活動的日本公司「株式会社KONNEKT INTERNATIONAL」，提告要求台灣主辦單位「優勢力娛樂公司」，依約給付美金7萬元(約新台幣218萬元)的尾款，台北地方法院判日本公司敗訴，可上訴。

日本公司主張，美籍日裔演員新田真劍佑因在Nexflix「航海王」真人版影集中飾演「索隆」角色於全球走紅，優勢力娛樂有意在台灣舉辦見面會，而主動和公司積極商談活動規劃，經討論後同意以美金14萬元為報酬，與優勢力娛樂合作，雙方簽約並約定2024年1月30日支付第一筆美金7萬元，第二筆則在正式公演前支付。

日本公司表示，合約載明優勢力娛樂不得以演出不受歡迎為由取消正式演出，而優勢力娛樂簽約後如期支付第一筆款項，卻突然於同年2月7日以新田真劍佑未曾海外舉辦過活動為由，提出要刪減人數、降低演出報酬，或是直接取消見面會的要求，之後再以電話告知要取消見面會。

日本公司認為，優勢力娛樂已違反合約，而公司與新田真劍佑也已空出檔期，配合籌備工作與規劃，優勢力娛樂乍然取消演出，使公司與藝人不可能在短時間內另行安排其他演出，主張有尾款美金7萬元的損失，提告請求給付。

優勢力娛樂則認為，合約約定出演費沒有支付時，將無通知自動解除合約，公司去年2月19日未支付美金7萬元，因此合約已自動解除，日本公司不能依約請求給付尾款。另認為對方主張即使售票不佳也不能取消演出、仍須給付報酬，是曲解合約文義

優勢力娛樂指出，縱使認定公司違約，但合約也有限制損害賠償請求上限，不等於日本公司可以請求高達美金7萬元的賠償金，對方未舉證損害內容為何，不應該隨便開價。

台北地院指出，根據合約規定，有可歸責於優勢力娛樂的理由而不能進行演出，日本公司可解除合約，且不必返還已經收到的費用，優勢力娛樂去年2月7日提出取消舉辦見面會，日本公司本可以解除合約、不必歸還已收到的費用，但卻未解除，直到優勢力娛樂沒付第二筆款項，合約已自動解除而失效，日方再請求給付尾款無理由。

另外，優勢力娛樂未付尾款已違約，不過合約訂有請求賠償的上限，但日本公司未提出任何具體事證證明確實有相當於尾款美金7萬元的損失，因此認定請求無理由，判決日方敗訴。

日本演員新田真劍佑於航海王真人版飾演「索隆」一角。圖／Netflix提供
日本演員新田真劍佑於航海王真人版飾演「索隆」一角。圖／Netflix提供
新田真劍佑。圖／聯合報系資料照片
新田真劍佑。圖／聯合報系資料照片

日本 美金 給付
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

日中磋商後 中國官媒分析事態發展3種可能性

分析：「台灣有事論」擦槍走火 中日衝突如何收尾？

東海大學校友李詩欽獲日本頒授旭日中綬章 東海校長讚：母校深感榮耀

台灣UNIQLO比日本貴五成以上！阿格力：退稅後差距更拉大到約63％

相關新聞

天坑案！豐邑老董劉樹居嘆「捐款放水流」：多年回饋地方仍難獲復工

新竹地方法院今日續審豐邑竹北建案天坑案，豐邑董事長劉樹居以證人身分出庭，檢方追問劉的line對話：「對公司都沒有半點善意...

太子集團在台洗錢第二波搜索 會計、客服8人到案 陸續移送複訊

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團（Prince Group）在台洗錢案，昨日第二波搜索旗下會計及網路博弈公司客服人員等8人到...

Joeman涉毒緩起訴代價 籌拍反毒反詐公益影片新北檢上架

YouTuber「Joeman」2023年底因涉毒獲新北地檢署緩起訴，條件包括提供100小時義務勞務，用以拍攝法治宣導影...

王鴻薇等5人粉專、直播批三立配合罷團青鳥 挨告加重誹謗獲不起訴

今年立委大罷免活動引發全台關注，三立電視指控國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、新北市議員江怡臻、發言人楊智伃、名嘴朱凱翔等人今年...

婚姻官司「訴訟文書」波瀾互告「理科太太」無罪 前夫也無罪

網紅「理科太太」陳映彤與前夫John吳哲宇打離婚官司，吳被控將陳女提出的家事聲請調解狀等私訊給網友，依違反個資法起訴；台...

天道盟美鷹會惡霸逼債凌虐 一家5口住錦新大樓…被迫繳近60萬

天道盟美鷹會幹部30歲李哲瑋在中山區林森北路、錦新大樓附近經營「極惡移動洗車」，卻壓榨領有身心障礙手冊的員工蘇姓男子，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。