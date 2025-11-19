逆轉！陳泰然4年前當選文化大學董事長 台灣高等法院判無效

快訊

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

中國文化大學「校友派」等董事黃有良等人，認為張鏡湖2019年去世而出缺董事長職務，張的女兒張海燕所屬的5名「家族派」未出席第18屆第37、38、39次董事會，自2021年6月16日起當然解任董事職務；但這5人竟參與第43次董事會，並在董事長補選時投票給陳泰然，讓陳當選。黃等提確認董事會決議無效訴訟，台灣高等法院今判決議無效。

本件上訴人包括黃有良、金榮華、陳樹、張冠群、袁興夏，他們在起訴時先位請求確認2021年9月13日第18屆第43次董事會所為「陳泰然當選財團法人中國文化大學第18屆董事長」決議無效；備位依私立學校法第33條第2項規定，請求撤銷決議；士林地方法院判黃等人敗訴。

黃等人主張，張海燕、王寶輝、彭誠浩、白省三、蔡政文應自2021年6月16日起當然解任董事職務，但這5人卻參加第43次董事會，並在董事長補選時投票予陳泰然，陳獲得6票而當選第18屆董事長，若「扣除張海燕等5人之票數後」，陳泰然僅取得1票，卻當選第18屆董事長。

高院審理後認為，文化大學董事總額11人，第43次董事會召開前，有2人於2018年4月23日請辭，張海燕等5人經另案訴訟判決自2021年6月16日起與文大間董事委任關係不存在，因此人實際在任董事為陳泰然等6人。張海燕等5人當然解任後，不得參與第43次董事會董事長選舉投票，但會議紀錄、董事長選票簽領單及董事長選票計票單顯示張海燕等5人不僅領取選票，更參與推選董事長的投票，可認陳泰然的票數裡有張女等5人的票。

因選舉投票數為10票，其中5票為不具投票資格的張海燕等5人所投，黃有良主張決議違反私校法第32條第1項但書規定，依同法第33條第1項規定，應屬無效可採，高院今廢棄原判決，確認「陳泰然當選財團法人中國文化大學第十八屆董事長」決議無效。

台灣高等法院今判「陳泰然當選財團法人中國文化大學第十八屆董事長」決議無效。 圖／聯合報系資料照片
台灣高等法院今判「陳泰然當選財團法人中國文化大學第十八屆董事長」決議無效。 圖／聯合報系資料照片

