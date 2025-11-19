太子集團在台洗錢第二波搜索 會計、客服8人到案 陸續移送複訊

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團（Prince Group）在台洗錢案，昨日第二波搜索旗下會計及網路博弈公司客服人員等8人到案，其中客服組長郭政誠等人30萬至50萬元交保，其餘4人昨夜間停止訊問，今陸續移送北檢複訊。

檢方昨諭知，客服組長郭政誠60萬元交保，後降保50萬元，客服人員林莉庭、蔣佳衡、吳品樺均30萬元交保；其餘太子集團旗下尼爾、天旭公司財務人員夜間停止訊問，今日將移送北檢複訊。

全案源於，美方10月公布制裁名單包含三名國人及我國境內9家公司，北檢分案偵辦11月4日依洗錢、組織犯罪、賭博等罪大規模搜索太子集團在台犯罪組織。檢方查出，台灣太子、天旭、顥玥、尼爾、聯凡等公司，以母公司海外資產匯入台灣購買豪宅、名車，隱匿犯罪所得，且透過天旭公司招攬工程師開發程式，供大陸線上博弈遊戲使用。

檢方訊後，核心幹部天旭負責人王昱棠、人資長辜淑雯、直屬陳志的大陸籍李添的特助、李天司邱子恩等4人羈押禁見獲准，第5名聲押的凃又文，同樣負責管理和平大苑豪宅資產，台北地方法院裁定30萬交保。其餘人3萬人至80萬元不等金額交保或限制住居、出境出海。