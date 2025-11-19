網友製圖「藍營縣市超徵稅額補貼市民」 侯漢廷告發他造謠踢鐵板

快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

立法院三讀通過要行政院普發1萬元現金，多個縣市民代也要求地方首長跟進，王姓男子製作圖卡在網路宣傳「藍營縣市超徵稅額有望補貼市民」，被台北市議員侯漢廷認為造謠報警，法官審理後，認為王男是訴諸公眾討論，不違反社維法，裁定王男不罰。

今年7月間，王姓網友在臉書分享多張截圖，如「藍營最快下週提案廢潛艦」、「曹興誠大崩潰，網傳國民黨釋出善意？下屆北市議員有望禮讓」、「藍營縣市超徵稅收，有望補貼市民」等圖卡反諷在野黨。

侯漢廷在社群平台Threads看到後，認為王姓網友惡意造謠，散播不實圖卡，連藍營要廢潛艦、禮讓曹興誠這種謠言都能傳，顯然明知錯誤訊息而惡意散播，告發違反社維法。

警方受理報案後，循線查出製作圖卡的王姓男子到案，依違反社會秩序維護法函送法院裁處。

高雄地院簡易庭審理時，王男辯稱，他發布的內容都有新聞與政治消息可以佐證，再配合網友們的討論，並有註明是網路消息，或是引述他人意見，而非無中生有，不算散佈謠言。

法官認為，王男是以自身經驗、理解、判斷與評價，進行個人意見表達及評論，當屬言論自由保障範疇，且他貼文中表明「你們的圖卡不夠聳動，要像我這樣」，可見貼文目的乃在訴諸公眾討論，不致於直接相信圖卡中所述內容為真，裁定王男不罰，可抗告。

王姓網友製圖被侯漢廷告發造謠，法官認為王是訴諸公眾討論，裁定不罰。取自侯漢廷臉書
