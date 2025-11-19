辱員工沒腦袋歧視單親媽媽 法院認女雇主「職場霸凌」判賠10萬

職業安全衛生法修正草案增訂「職場霸凌防治」專章，草案雖尚未通過但已成為法院參考基準，台中經營長照機構張姓女雇主對蔡姓女員工辱罵「有沒有帶腦袋上班」，還說「看不慣單親的人領政府錢」歧視她是單親媽媽；台中地院認為是職場霸凌，判張應給付蔡10萬元，可上訴。

蔡女主張，她2024年5月至11月受雇擔任行政職務，長期遭張女言語霸凌包括辱罵、咆哮、諷刺及歧視單親媽媽，蔡對她無故大吼、謾罵10幾分鐘，多次稱「你到底有沒有帶腦袋上班。」

蔡表示，張還對她說「如果不是看你單親可憐才用妳，不然哪個公司可以一直讓你請假的，很看不慣你們這種單親的人領政府的錢」等語職場霸凌，造成她身心受創，對張女求償精神撫慰金10萬9880元。

張女否認有霸凌、歧視單親媽媽等事，表示自己有替蔡女準備晚餐，也在蔡請假時表示「壓力不用太大」、「趕快照顧孩子學新的就好」、「你會越來越好的」等語。

台中地院勞動法庭指出，職業安全衛生法修正草案第22條之1公告，「職場霸凌」指勞工於勞動場所執行職務，因其事業單位人員利用職務或權勢等關係，逾越業務上必要且合理範圍，持續以冒犯、威脅、冷落、孤立或侮辱等之言詞或行為，致其身心健康遭受危害。

中院說，該草案雖尚未通過，但就職場霸凌定義仍足供法院參考。另蔡女同事說，聽過張很大聲罵蔡，蔡哭得很慘仍被張罵「妳有沒有帶腦袋上班」，還有聽到張說「單親」等歧視言論，加上張情緒不穩定，有時會用冷暴力給人心大壓力，且蔡也不斷向親朋友好求助。

中院也根據蔡女就醫紀錄，發現她出現失眠、焦慮及恐慌；中院認為，張以職場霸凌造成張身心受創，侵害她健康權、人格權，且是故意以違背善良風俗的方法加害於人。