快訊

僅解封半個月…日媒：中國大陸停止進口日本水產品

台南爆非法廚餘養豬「黑數」 黃偉哲：行為惡劣已重罰120萬元

美撥近7億美元對台軍售資金 2031年建「國家先進地對空防空飛彈系統」

聽新聞
0:00 / 0:00

辱員工沒腦袋歧視單親媽媽 法院認女雇主「職場霸凌」判賠10萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

職業安全衛生法修正草案增訂「職場霸凌防治」專章，草案雖尚未通過但已成為法院參考基準，台中經營長照機構張姓女雇主對蔡姓女員工辱罵「有沒有帶腦袋上班」，還說「看不慣單親的人領政府錢」歧視她是單親媽媽；台中地院認為是職場霸凌，判張應給付蔡10萬元，可上訴。

蔡女主張，她2024年5月至11月受雇擔任行政職務，長期遭張女言語霸凌包括辱罵、咆哮、諷刺及歧視單親媽媽，蔡對她無故大吼、謾罵10幾分鐘，多次稱「你到底有沒有帶腦袋上班。」

蔡表示，張還對她說「如果不是看你單親可憐才用妳，不然哪個公司可以一直讓你請假的，很看不慣你們這種單親的人領政府的錢」等語職場霸凌，造成她身心受創，對張女求償精神撫慰金10萬9880元。

張女否認有霸凌、歧視單親媽媽等事，表示自己有替蔡女準備晚餐，也在蔡請假時表示「壓力不用太大」、「趕快照顧孩子學新的就好」、「你會越來越好的」等語。

台中地院勞動法庭指出，職業安全衛生法修正草案第22條之1公告，「職場霸凌」指勞工於勞動場所執行職務，因其事業單位人員利用職務或權勢等關係，逾越業務上必要且合理範圍，持續以冒犯、威脅、冷落、孤立或侮辱等之言詞或行為，致其身心健康遭受危害。

中院說，該草案雖尚未通過，但就職場霸凌定義仍足供法院參考。另蔡女同事說，聽過張很大聲罵蔡，蔡哭得很慘仍被張罵「妳有沒有帶腦袋上班」，還有聽到張說「單親」等歧視言論，加上張情緒不穩定，有時會用冷暴力給人心大壓力，且蔡也不斷向親朋友好求助。

中院也根據蔡女就醫紀錄，發現她出現失眠、焦慮及恐慌；中院認為，張以職場霸凌造成張身心受創，侵害她健康權、人格權，且是故意以違背善良風俗的方法加害於人。

中院審酌，張加害蔡期間長達半年，造成蔡身心嚴重受創，且張不認有錯等一切情狀，判張應給付蔡女10萬9880元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

職場霸凌 職業安全
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台智光提告一審判賠 北市警局：將提上訴

保全助停車釀老婦倒地致死…家人求償915萬 法院判賠225萬

他至台南職安處申訴...身分資料竟被直接寄到公司 相關3人犯瀆職罪

立院初審職安法 負責人職場霸凌最重罰100萬

相關新聞

太子集團在台洗錢第二波搜索 會計、客服8人到案 陸續移送複訊

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團（Prince Group）在台洗錢案，昨日第二波搜索旗下會計及網路博弈公司客服人員等8人到...

Joeman涉毒緩起訴代價 籌拍反毒反詐公益影片新北檢上架

YouTuber「Joeman」2023年底因涉毒獲新北地檢署緩起訴，條件包括提供100小時義務勞務，用以拍攝法治宣導影...

王鴻薇等5人粉專、直播批三立配合罷團青鳥 挨告加重誹謗獲不起訴

今年立委大罷免活動引發全台關注，三立電視指控國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、新北市議員江怡臻、發言人楊智伃、名嘴朱凱翔等人今年...

北聯幫主王際平捲泰國投資吸金案 重判13年4月昨低調入獄執行

台東縣台東市前市長陳建閣與北聯幫主王際平，被控開設「瑞傑國際」地產公司，以詐術遊說投資客投資泰國不動產、吸金逾6億元，王...

中共長沙人大來台發展共諜組織 昔「國軍敵情研究」中將文膽險成目標

大陸長沙人大民族華僑外事委員會委員丁小琥，受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，藉由觀光交流等名義來台發展共諜組織，吸收...

逆轉！陳泰然4年前當選文化大學董事長 台灣高等法院判無效

中國文化大學「校友派」等董事黃有良等人，認為張鏡湖2019年去世而出缺董事長職務，張的女兒張海燕所屬的5名「家族派」未出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。