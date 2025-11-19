Joeman涉毒緩起訴代價 籌拍反毒反詐公益影片新北檢上架

YouTuber「Joeman」2023年底因涉毒獲新北地檢署緩起訴，條件包括提供100小時義務勞務，用以拍攝法治宣導影片，如今Joeman依約完成3條反毒、反詐影片並授權新北檢使用，新北檢昨已將影片上架官網，希望藉由Joeman的高知名度達到犯罪預防宣導的最佳效果。

Joeman利用上述義務勞務時數，共完成3部影片，包括一部1分鐘的反毒宣導、一部1分鐘的前導反詐短片及一部31分鐘的反詐長片，影片中不僅採訪投資名人和警察等人，還跟隨警察至超商埋伏逮捕車手，並分享自身涉毒的經驗反毒，向觀眾宣導吸食、持有毒品的刑罰，影片拍攝品質堪稱用心。

檢方當時在偵辦Joeman、蕾拉等人持有毒品案時，曾詢問對於以義務勞務時數進行法治宣導的意願，當時Joeman便主動表達可拍攝假投資反詐騙或以自身經驗宣導反毒等主題的公益短，檢察官於是同意以包括企劃、拍攝、剪輯、後製等製作所需時數，抵扣義務勞務時數製作法治教育影片並PO上網路且不得營利。

Joeman（本名翁雋明）當時在新北市新莊住，被搜出含殘渣的大麻研磨器及煙斗，接著又在八里住處搜出大麻3包及含有大麻殘渣的研磨器、真空罐和捲菸紙。事後雖無驗出吸食大麻代謝物反應，仍屬無故持有大麻，依此遭檢方要求當庭書立悔過書，予以緩起訴處分。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885