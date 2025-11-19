快訊

藍白合壓力測試 黃國昌堅持參選新北意在2028？

日圓貶夠了？美銀調查：1/3受訪者賭日圓成「2026最佳報酬貨幣」

楊宗緯摔傷返台當社區主委惹議！住戶怒轟「惡鄰行徑」全曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

Joeman涉毒緩起訴代價 籌拍反毒反詐公益影片新北檢上架

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

YouTuber「Joeman」2023年底因涉毒獲新北地檢署緩起訴，條件包括提供100小時義務勞務，用以拍攝法治宣導影片，如今Joeman依約完成3條反毒、反詐影片並授權新北檢使用，新北檢昨已將影片上架官網，希望藉由Joeman的高知名度達到犯罪預防宣導的最佳效果。

Joeman利用上述義務勞務時數，共完成3部影片，包括一部1分鐘的反毒宣導、一部1分鐘的前導反詐短片及一部31分鐘的反詐長片，影片中不僅採訪投資名人和警察等人，還跟隨警察至超商埋伏逮捕車手，並分享自身涉毒的經驗反毒，向觀眾宣導吸食、持有毒品的刑罰，影片拍攝品質堪稱用心。

檢方當時在偵辦Joeman、蕾拉等人持有毒品案時，曾詢問對於以義務勞務時數進行法治宣導的意願，當時Joeman便主動表達可拍攝假投資反詐騙或以自身經驗宣導反毒等主題的公益短，檢察官於是同意以包括企劃、拍攝、剪輯、後製等製作所需時數，抵扣義務勞務時數製作法治教育影片並PO上網路且不得營利。

Joeman（本名翁雋明）當時在新北市新莊住，被搜出含殘渣的大麻研磨器及煙斗，接著又在八里住處搜出大麻3包及含有大麻殘渣的研磨器、真空罐和捲菸紙。事後雖無驗出吸食大麻代謝物反應，仍屬無故持有大麻，依此遭檢方要求當庭書立悔過書，予以緩起訴處分。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

YouTuber「Joeman」2023年底因涉毒獲新北地檢署緩起訴，條件包括提供100小時義務勞務，用以拍攝法治宣導影片，新北檢昨已將影片上架官網，希望藉由Joeman高知名度達到犯罪預防宣導的最佳效果。記者蔣永佑/翻攝
YouTuber「Joeman」2023年底因涉毒獲新北地檢署緩起訴，條件包括提供100小時義務勞務，用以拍攝法治宣導影片，新北檢昨已將影片上架官網，希望藉由Joeman高知名度達到犯罪預防宣導的最佳效果。記者蔣永佑/翻攝

影片 Joeman 大麻
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

凱基金孫公司驚傳遭員工盜領3億 新北檢聲押1副理獲准

太子集團跨國洗錢 北檢針對扣押超跑變價 提訊3台籍幹部出庭

被指質詢有對價遭列貪汙他字案被告 黃國昌嗆北檢放馬過來

黃國昌列貪汙被告 被指涉收錢質詢法務部？北檢分案偵辦中

相關新聞

Joeman涉毒緩起訴代價 籌拍反毒反詐公益影片新北檢上架

YouTuber「Joeman」2023年底因涉毒獲新北地檢署緩起訴，條件包括提供100小時義務勞務，用以拍攝法治宣導影...

王鴻薇等5人粉專、直播批三立配合罷團青鳥 挨告加重誹謗獲不起訴

今年立委大罷免活動引發全台關注，三立電視指控國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、新北市議員江怡臻、發言人楊智伃、名嘴朱凱翔等人今年...

北聯幫主王際平捲泰國投資吸金案 重判13年4月昨低調入獄執行

台東縣台東市前市長陳建閣與北聯幫主王際平，被控開設「瑞傑國際」地產公司，以詐術遊說投資客投資泰國不動產、吸金逾6億元，王...

共諜來台發展組織 7人起訴求重刑

大陸長沙人大民族華僑外事委員會委員丁小琥，受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，涉透過媽祖交流等名義來台發展共諜組織，吸...

中共長沙人大來台發展共諜組織 昔「國軍敵情研究」中將文膽險成目標

大陸長沙人大民族華僑外事委員會委員丁小琥，受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，藉由觀光交流等名義來台發展共諜組織，吸收...

退役中將想當解放軍內應「尋求統一」 判刑7年6月 高檢署不服提上訴

陸軍退役中將高安國擔任「中華民族反獨促統聯軍」總召集人，配合中共對台主張，錄製反政府影片或舉辦反政府活動，台灣高檢署依「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。