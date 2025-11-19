台中男遭取締竟連飆2警員「狗男女」6次 狼狽遭壓制下場曝

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中詹姓男子違規在人行道騎自行車遭攔查，他心生不滿竟對台中第五分局警員飆罵「狗男女」、「狗男女還背槍」等語，當場被依現行犯壓制逮捕；台中地院認為，詹用語是侮辱、輕蔑言詞，還一連飆罵6次，依公然侮辱罪判他拘役11日，可上訴。

檢警調查，詹男今年9月3日因在北屯區人行道騎腳踏車，經第五分局水湳派出所賴姓、曾姓警員攔查，詹不滿對方要求他出示身分證件，竟公然對2名警員用台語辱罵「他這個黑狗兄黑母狗阿！說出來隨便咬人，狗男女阿！」

詹男罵1次還不夠，又連續飆罵「狗男女阿！狗男女還背槍」、「你們兩個阿！你們兩個狗男女阿！欺負我1個」、「你們在一起不是狗男女？」、「狗男女啦」，至少罵了警方6次，當場就遭逮捕。

檢方訊時，詹矢口否認公然侮辱，辯稱不是在罵警員，是說市場那邊很多黑狗，但警方密錄器清楚拍下當時過程，2名警員也指證歷歷，認為詹涉犯公然侮辱犯嫌明確，依法起訴。

因警方同時將詹依侮辱公務員罪嫌送辦；檢方查，詹出口「狗男女」等言論後，隨即遭2名警員壓制、逮捕，過程時間短，詹也沒激烈反抗、推擠等阻礙警員以現行犯逮捕職務的行為，與侮辱公務員罪責構成要件不符。

台中地院審酌，詹男對警員辱罵「狗男女」之語，足使人精神上、心理上感受到難堪、不快之情，是屬侮辱、輕蔑言詞。

中院說，詹在公然對2名警員連續辱罵6次，屬接續犯應論一行為，審酌他不能理性應對，考量一切情狀後依公然侮辱罪判他拘役11日，得以科罰金。

台中第五分局。記者曾健祐／攝影
台中第五分局。記者曾健祐／攝影

公然侮辱 人行道 公務員
