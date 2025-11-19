快訊

日圓貶夠了？美銀調查：1/3受訪者賭日圓成「2026最佳報酬貨幣」

楊宗緯摔傷返台當社區主委惹議！住戶怒轟「惡鄰行徑」全曝光

特教缺口／準公幼制度卡特教資源 疑似生錯過早療黃金期

聽新聞
0:00 / 0:00

王鴻薇等5人粉專、直播批三立配合罷團青鳥 挨告加重誹謗獲不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

今年立委大罷免活動引發全台關注，三立電視指控國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、新北市議員江怡臻、發言人楊智伃、名嘴朱凱翔等人今年5間在臉書粉專、ＹＴ直播等處指三立配合罷團或製造不實言論語，涉加重誹謗等罪嫌。台北地檢署今偵結認為5人評論非憑空捏造，難認有真實惡意，均不起訴。

三立電視指控，立委王鴻薇等5人明知三立未配合大罷免或製造不實言論，王鴻薇在5月24日在臉書粉專發文「反罷免宣講時，從來沒有來過的三立新聞突然出現，原來是青鳥側翼罷團派人一名戴帽子口罩的女子來，要搭配三立製造新聞」等內容；楊智伃也在粉專發文「果不其然，一隻罷團派來的青鳥側翼在最後跳出來鬧場，配合特定媒體拍攝，想為接下來一週的政論找畫面、為罷免添柴火」等語。三立控訴，朱凱翔2天後在不演了新聞台ＹＴ頻道直播，提及王鴻薇粉專內容，來賓徐巧芯附和「你就算好好地做自己該做的事情，他們都可以把你做的事情扭曲」等語，江怡臻則是屢屢認同。

王鴻薇到案稱，5月24日宣講活動未發媒體採訪通知，晚上7時許突然三立的攝影記者到場，隨即在宣講結束時，就有一位青鳥跑來嗆聲，嗆她跟黃滬寧密談什麼，她懷疑嗆聲的女子是青鳥，過去的宣講主要都是支持者，恰恰就是這一場，三立公司到場就出現青鳥嗆她，她合理推斷，三立公司派攝影又不採訪，不處理任何新聞，只是因為他們沒有拿到她被嗆的畫面，沒有他們要的新聞素材。

檢方認定，王鴻薇所言非全然無據、非杜撰，難認有減損三立公司名譽的真實惡意，難認故意妨害名譽；楊智伃等4人就王鴻薇親身經歷發表評論，內容非憑空捏造，難認妨害名譽，4人無傳喚到庭必要。全案王等5人均獲不起訴處分。

國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

王鴻薇 大罷免 青鳥
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

國防部擬動支4279萬二備金發「台灣全民安全指引」 藍委：給林飛帆當政績？

影／杜絕惡質選罷亂象 立委提案將罷免納政治獻金法規範

質疑罷團募款金流不明、變相斂財 藍委提修政治獻金法納管

卓揆預告提院版財劃法喊「全面迎戰」 王鴻薇：準備跟地方搶錢？

相關新聞

Joeman涉毒緩起訴代價 籌拍反毒反詐公益影片新北檢上架

YouTuber「Joeman」2023年底因涉毒獲新北地檢署緩起訴，條件包括提供100小時義務勞務，用以拍攝法治宣導影...

王鴻薇等5人粉專、直播批三立配合罷團青鳥 挨告加重誹謗獲不起訴

今年立委大罷免活動引發全台關注，三立電視指控國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、新北市議員江怡臻、發言人楊智伃、名嘴朱凱翔等人今年...

北聯幫主王際平捲泰國投資吸金案 重判13年4月昨低調入獄執行

台東縣台東市前市長陳建閣與北聯幫主王際平，被控開設「瑞傑國際」地產公司，以詐術遊說投資客投資泰國不動產、吸金逾6億元，王...

共諜來台發展組織 7人起訴求重刑

大陸長沙人大民族華僑外事委員會委員丁小琥，受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，涉透過媽祖交流等名義來台發展共諜組織，吸...

中共長沙人大來台發展共諜組織 昔「國軍敵情研究」中將文膽險成目標

大陸長沙人大民族華僑外事委員會委員丁小琥，受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，藉由觀光交流等名義來台發展共諜組織，吸收...

退役中將想當解放軍內應「尋求統一」 判刑7年6月 高檢署不服提上訴

陸軍退役中將高安國擔任「中華民族反獨促統聯軍」總召集人，配合中共對台主張，錄製反政府影片或舉辦反政府活動，台灣高檢署依「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。