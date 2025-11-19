王鴻薇等5人粉專、直播批三立配合罷團青鳥 挨告加重誹謗獲不起訴

今年立委大罷免活動引發全台關注，三立電視指控國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、新北市議員江怡臻、發言人楊智伃、名嘴朱凱翔等人今年5間在臉書粉專、ＹＴ直播等處指三立配合罷團或製造不實言論語，涉加重誹謗等罪嫌。台北地檢署今偵結認為5人評論非憑空捏造，難認有真實惡意，均不起訴。

三立電視指控，立委王鴻薇等5人明知三立未配合大罷免或製造不實言論，王鴻薇在5月24日在臉書粉專發文「反罷免宣講時，從來沒有來過的三立新聞突然出現，原來是青鳥側翼罷團派人一名戴帽子口罩的女子來，要搭配三立製造新聞」等內容；楊智伃也在粉專發文「果不其然，一隻罷團派來的青鳥側翼在最後跳出來鬧場，配合特定媒體拍攝，想為接下來一週的政論找畫面、為罷免添柴火」等語。三立控訴，朱凱翔2天後在不演了新聞台ＹＴ頻道直播，提及王鴻薇粉專內容，來賓徐巧芯附和「你就算好好地做自己該做的事情，他們都可以把你做的事情扭曲」等語，江怡臻則是屢屢認同。

王鴻薇到案稱，5月24日宣講活動未發媒體採訪通知，晚上7時許突然三立的攝影記者到場，隨即在宣講結束時，就有一位青鳥跑來嗆聲，嗆她跟黃滬寧密談什麼，她懷疑嗆聲的女子是青鳥，過去的宣講主要都是支持者，恰恰就是這一場，三立公司到場就出現青鳥嗆她，她合理推斷，三立公司派攝影又不採訪，不處理任何新聞，只是因為他們沒有拿到她被嗆的畫面，沒有他們要的新聞素材。