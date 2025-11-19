4警喬裝客人潛入俱樂部查緝 坐檯女擲骰子輸了露胸…員警表明身分逮人

吳姓男子在經基隆經營「俱樂部」，為了增加客源及收入，讓坐檯女子與客人玩骰子，輸了會脫衣裸露胸部供客人觀看。4名男警喬裝客人上門，點菜喝酒玩骰子，並在坐檯女子露胸後，表明身分查緝。吳男、林姓會計和2名坐檯女子都觸法被判刑。

判決指出，吳男經營一家「俱樂部」，僱林女擔任會計及現場負責人。吳男為了增加客源，並讓客人多點些酒菜創造業績，容留及媒介黃姓女子和大陸籍女子坐檯，對不特定前往消費的客人，做出裸露胸部的供客人觀賞方行為。林女日薪1500元，坐檯女子之無底薪，收入是坐檯費及小費。

今年6月18日晚上，基隆市警察局督察科靖紀小組與基隆市警三分局八堵分駐所、暖暖派出所員警，佯裝酒客到吳男經營的俱樂部消費。林女接待並引領一行人進入門未上鎖，有透明玻璃的包廂後，安排兩名女子入內陪酒。

消費者和坐檯女子玩擲骰子，如果坐檯女子擲骰子輸了，就必須裸露乳房供客人觀覽，每次可獲得客人100元至300元的小費。當兩名女子在喬裝客人的員警面前脫去上衣，裸露乳房後，員警表明身分並蒐證，再通知支援員警持基隆地方法院核發的搜索票進行搜索。

警方將吳男、林女和兩名坐檯女子帶回調查，製作筆錄後移送法辦。基隆地檢署檢察官偵查後，依共同犯圖利容留猥褻罪嫌起訴吳男和林女，另依圖利公然猥褻罪起訴兩名坐檯女子。

基隆地方法院審理時，4人才坦承犯行。法官指出，吳和和林女無視法令，媒介容留女子公然猥褻牟利，坐檯女子脫衣陪酒，危害社會秩序與善良風俗，4人行為均不可取。

法官審酌涉案行為手段，兼衡4人均家境不佳，吳男須扶養母親，林女須扶養就讀大學2名子女及母親，坐檯女子也要要扶養未成年子女等情狀，吳男判刑4月，如易科罰金以1千元折算1日。緩刑2年，並應支付公庫5萬元。

林女判徒刑3月，如易科罰金以1千元折算1日。緩刑2年，並應支付公庫3萬元。兩名坐檯女子各處拘役30日，如易科罰金以1千元折算1日。緩刑2年，並應支付公庫1萬元。全案可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康