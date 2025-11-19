快訊

日圓貶夠了？美銀調查：1/3受訪者賭日圓成「2026最佳報酬貨幣」

楊宗緯摔傷返台當社區主委惹議！住戶怒轟「惡鄰行徑」全曝光

特教缺口／準公幼制度卡特教資源 疑似生錯過早療黃金期

聽新聞
0:00 / 0:00

4警喬裝客人潛入俱樂部查緝 坐檯女擲骰子輸了露胸…員警表明身分逮人

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

吳姓男子在經基隆經營「俱樂部」，為了增加客源及收入，讓坐檯女子與客人玩骰子，輸了會脫衣裸露胸部供客人觀看。4名男警喬裝客人上門，點菜喝酒玩骰子，並在坐檯女子露胸後，表明身分查緝。吳男、林姓會計和2名坐檯女子都觸法被判刑。

判決指出，吳男經營一家「俱樂部」，僱林女擔任會計及現場負責人。吳男為了增加客源，並讓客人多點些酒菜創造業績，容留及媒介黃姓女子和大陸籍女子坐檯，對不特定前往消費的客人，做出裸露胸部的供客人觀賞方行為。林女日薪1500元，坐檯女子之無底薪，收入是坐檯費及小費。

今年6月18日晚上，基隆市警察局督察科靖紀小組與基隆市警三分局八堵分駐所、暖暖派出所員警，佯裝酒客到吳男經營的俱樂部消費。林女接待並引領一行人進入門未上鎖，有透明玻璃的包廂後，安排兩名女子入內陪酒。

消費者和坐檯女子玩擲骰子，如果坐檯女子擲骰子輸了，就必須裸露乳房供客人觀覽，每次可獲得客人100元至300元的小費。當兩名女子在喬裝客人的員警面前脫去上衣，裸露乳房後，員警表明身分並蒐證，再通知支援員警持基隆地方法院核發的搜索票進行搜索。

警方將吳男、林女和兩名坐檯女子帶回調查，製作筆錄後移送法辦。基隆地檢署檢察官偵查後，依共同犯圖利容留猥褻罪嫌起訴吳男和林女，另依圖利公然猥褻罪起訴兩名坐檯女子。

基隆地方法院審理時，4人才坦承犯行。法官指出，吳和和林女無視法令，媒介容留女子公然猥褻牟利，坐檯女子脫衣陪酒，危害社會秩序與善良風俗，4人行為均不可取。

法官審酌涉案行為手段，兼衡4人均家境不佳，吳男須扶養母親，林女須扶養就讀大學2名子女及母親，坐檯女子也要要扶養未成年子女等情狀，吳男判刑4月，如易科罰金以1千元折算1日。緩刑2年，並應支付公庫5萬元。

林女判徒刑3月，如易科罰金以1千元折算1日。緩刑2年，並應支付公庫3萬元。兩名坐檯女子各處拘役30日，如易科罰金以1千元折算1日。緩刑2年，並應支付公庫1萬元。全案可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

吳姓男子經營「俱樂部」，讓坐檯女子與客人玩骰子，輸了會脫衣裸露胸部供客人觀看觸法被判刑。聯合報資料照
吳姓男子經營「俱樂部」，讓坐檯女子與客人玩骰子，輸了會脫衣裸露胸部供客人觀看觸法被判刑。聯合報資料照

坐檯 基隆 猥褻
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

涉閃兵案！5藝人遭求刑2年8月能緩刑？律師：很明顯要他們進去關

台中酒客找坐檯女到旅館 想硬上房內爆肢體衝突…這下糗大

凱特貝琴薩為救遭綁架女兒　闖SM俱樂部上演女女情慾戲

北聯幫跨海運3億槍毒案今開庭 洩密律師丁啟修直接認罪求緩刑

相關新聞

Joeman涉毒緩起訴代價 籌拍反毒反詐公益影片新北檢上架

YouTuber「Joeman」2023年底因涉毒獲新北地檢署緩起訴，條件包括提供100小時義務勞務，用以拍攝法治宣導影...

王鴻薇等5人粉專、直播批三立配合罷團青鳥 挨告加重誹謗獲不起訴

今年立委大罷免活動引發全台關注，三立電視指控國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、新北市議員江怡臻、發言人楊智伃、名嘴朱凱翔等人今年...

北聯幫主王際平捲泰國投資吸金案 重判13年4月昨低調入獄執行

台東縣台東市前市長陳建閣與北聯幫主王際平，被控開設「瑞傑國際」地產公司，以詐術遊說投資客投資泰國不動產、吸金逾6億元，王...

共諜來台發展組織 7人起訴求重刑

大陸長沙人大民族華僑外事委員會委員丁小琥，受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，涉透過媽祖交流等名義來台發展共諜組織，吸...

中共長沙人大來台發展共諜組織 昔「國軍敵情研究」中將文膽險成目標

大陸長沙人大民族華僑外事委員會委員丁小琥，受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，藉由觀光交流等名義來台發展共諜組織，吸收...

退役中將想當解放軍內應「尋求統一」 判刑7年6月 高檢署不服提上訴

陸軍退役中將高安國擔任「中華民族反獨促統聯軍」總召集人，配合中共對台主張，錄製反政府影片或舉辦反政府活動，台灣高檢署依「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。