自備鑰匙竟能打開腳銬！台中槍砲犯溜出沙鹿派出所成功脫逃

台中林姓男子掛假車牌上路不斷違規，釀遭偽冒的車主無端收到15張罰單，林因通緝落網車上又遭起獲1把槍、3顆子彈，經清水分局沙鹿分駐所警員逮捕帶回，未料林竟拿身上鑰匙打開腳銬脫逃，隔天凌晨才又被抓回；法院依槍砲、脫逃等罪，判他一共6年1月，可上訴。

檢警調查，林男因名下車輛未繳稅、貸款而擔心被拖吊，2024年3月上網花8000元買了1個偽造車牌懸掛，後又從身分不詳友人處收受1把非制式手槍、3顆子彈，並放在車內持有。

直到4月25日下午5點多，林男因毒品案件遭清水分局沙鹿分駐所警員查獲，依法逮捕帶回分駐所內的人犯戒護區拘禁，林男當晚10點多趁負責戒護的余姓警員未注意時，從身上拿了1把鑰匙竟成功打開腳銬，並趁隙脫逃。

林男若無其事走出派出所後，一路跑回遭逮地點並開車逃逸，後來警方驚見林男消失無蹤才發現人犯早已脫逃，緊急外出尋找後，於隔天26日凌晨3點多在附近一處加油站內抓到林，再次逮捕歸案。

台中地院審理時，林男均坦承不諱，有警方查扣槍彈、假車牌等證物，及派出所內監視器畫面等可佐。

中院查，林男被查獲時，警方當下就實施附帶搜索，並在他後座腳踏墊上的包包查獲子彈，而非經林男供述後才發現，不符合自首不予減刑。

中院也說，林男掛偽造車牌上路，期間不斷違規，導致被假冒車牌的當事人無端收到15張交通罰單，同時審酌他持有槍彈、遭逮又脫逃，無視國家公權力。