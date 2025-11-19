嘉縣水上鄉鴿寮殺人 前男友二審仍判14年
王姓男子與前女友黃女有感情糾紛，陳姓男子等人為她出氣在網路和王男互嗆，雙方於去年11月12日相約於水上鄉一處鴿寮談判，王涉嫌持刀刺向陳，陳送醫不治，一審國民法官法庭認王犯殺人罪判刑14年，檢辯均不服上訴，王稱在所內懺悔抄寫佛經求法官輕判，二審今宣判駁回上訴。
檢辯均僅就量刑部分上訴，檢方及告訴代理人均認原審判太輕，告代認為，王對被害人家屬均無具體賠償作為，犯後態度不佳，且造成被害人與其家屬天人永隔，帶給家屬巨大傷痛，建請法官從重量刑。被害人家屬也到庭旁聽不時拭淚。
「我認罪」王手寫書信致歉外，指找親戚幫忙籌錢，最終仍籌不出和解金。他說，很對不起各級長官，浪費資源在他這種身分人上頭，真的很對不起 ，也很對不起被害人家屬，即使他說再多對不起也沒用。他當庭請求法官能從經量刑。
他也說，在所內手抄佛經給被害人家屬而遭拒收，如今他知道無法交保、和解，將在裡面努力工作，再把勞動金轉給被害人家屬，對不起 ，真的很對不起。他向法官表達將不到庭聽判，在等候期間也會抄念佛經。
檢警調查，去年11月11日晚上9時多，黃女向友人陳、李陳述與王交往問題，陳、李2人在網路上替黃女出氣，隔天凌晨2時多雙方相約於鴿寮談判，王帶著2車共7人到場，黃女在黃父陪同及陳等5人在場，王與陳發生口角，在雙方勸阻下原以為糾紛已結束，不料王突然涉嫌拿出主廚刀連續2次刺向陳後與友人駕車離去，陳送醫後因刺穿心臟大量出血及左側氣血胸不治。
