中共長沙人大來台發展共諜組織 昔「國軍敵情研究」中將文膽險成目標

大陸長沙人大民族華僑外事委員會委員丁小琥，受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，藉由觀光交流等名義來台發展共諜組織，吸收6名現退役軍官，刺探收集軍事機密，台灣高檢署昨天依違反國安法等罪起訴丁小琥共7人、求處重刑；調查發現，丁小琥能順利在台拓展軍中人脈，與國防部後指部前中將指揮官王世塗有相當關聯。

王世塗曾為國安會秘書處長，擔任過砲兵指揮官、後勤參謀長、總部作戰組長、國防部聯合作戰處長，以及戰爭學院軍事戰略教官等職務，是金門史上第三位中將，發表過「中共擴張軍備對亞太地區秩序重整的衝擊」等文章，擅長戰略研究、戰略思想，號稱「國軍敵情研判文膽」。

現年70歲的王世塗是金門人，高一時對軍事非常有興趣，讀了一個月即投筆從戎，展開軍旅生涯進入陸軍官校，曾於三軍大學陸軍指參學院、戰術研究班、戰爭學院正規班、戰略研究所攻讀，成績均名列前茅。

調查局追查，丁小琥有次來離島旅遊，結識王世塗妻子李瑞芳，丁小琥深知王世塗重要性，掌握李女篤信「超級生命密碼」能量學、要替家人祈福的信念，利用宗教信仰與其交流，不僅互以「兄妹」相稱，還常組團去台中、澎湖等地遊玩，成功打入王世塗生活圈。

丁小琥打「夫人牌」招數奏效後，因這層「跳板關係」開始創立群組揪團飲宴，陸續結識陸軍司令部戰備訓練處退役中校王文豪、國防部參謀本部防空飛彈指揮部退役中校譚俊明，兩人無法抵擋金錢誘惑，後來都被吸收為核心成員。

丁小琥掌握這些軍官的昔日人脈，成功吸收陸軍裝甲兵指揮部士官長呂芳契，陸軍部隊訓練北區聯合測考中心機械化步兵少校參謀官楊博智、楊男胞姊、空軍飛指部中尉人事官楊千慧、楊女丈夫、空軍飛指部少校管制官邱翰林，總計6名現退役軍官加入共諜組織。

據調查，丁小琥要這些軍官伺機刺探、收集機密資料，並遊說未來若是兩岸開戰，要說服同袍率領部屬消極不抵抗，為獎勵這些軍官提供有價情報，丁小琥將中共提供的1112萬元「工作費」，以地下匯兌上匯入台灣，由王文豪負責發放。