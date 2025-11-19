北聯幫主王際平捲泰國投資吸金案 重判13年4月昨低調入獄執行

台東縣台東市前市長陳建閣與北聯幫主王際平，被控開設「瑞傑國際」地產公司，以詐術遊說投資客投資泰國不動產、吸金逾6億元，王際平被判13年4月徒刑，最高法院11月6日駁回上訴，台北地檢署立即啟動防逃機制，北檢執行科昨天上午已傳喚王際平報到，王際平準時低調現身，檢察官人別訊問後發監執行。

至於陳建閣二審改判5年徒刑，上訴三審同樣遭駁回定讞，但檢察官尚未寄發傳票，將擇日通知他報到。王際平入監後，目前北聯幫主由「小康」吳家康接掌，擔任第八代幫主職務。

據了解，近來有不少北聯幫眾替王際平「餞行」，有別於許多黑道人物面臨10年以上刑期，不少人寧願選擇逃亡遭通緝，也不願進去蹲苦窯，王際平選擇直接面對，令不少幫眾稱他「勇氣十足」，上周末王際平受邀前往新北市新莊一間海鮮餐廳，20餘名幫眾與他聚首飲宴，祝福他「早去早回」，不少女性友更是上前擁抱，還有人忍不住潸然淚下，認為判刑太重。

本案被告共12人，除王際平被判刑13年4月、藝人陳伯偉（成潤）被判5年刑、「砰砰阿峰」吳勇峰遭判2年，緩刑5年，法人傑瑞國際公司判罰2億5千萬元，犯罪所得6億多元沒收。二審今年2月撤銷陳伯偉、吳勇峰部分，分別改判4年6月、免刑。

檢方指控，王際平延攬陳建閣擔任瑞傑登記負責人，再招募音樂人吳勇峰等擔任投資說明會講師，由吳培訓成潤、多名外型標致女子擔任講師，或以架設網站、辦說明會宣講瑞傑海外建案獲利可期。

2016年起，瑞傑團隊聲稱在泰國投資興建「瑞傑花園」，表示該建案位於泰國政府經濟戰略計畫區內，鎖定中、高階外派人才租屋需求，投報率是台灣的200%，不少投資人受騙上當。王際平等人誆稱泰國「春武里府」不動產前景看好，瑞傑擬購入土地興建酒店公寓，如果投資人挹注資金，保證前2年每年可獲得投資總額8%到12%不等報酬，且公司保證加價買回。

不過，「瑞傑花園」建案興建不久便喊停，投資人血本無歸，憤而向檢調檢舉，被害人超過2百人。