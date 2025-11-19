桃園男子車禍手骨折術後恢復室開踢護理師 法官判3月刑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園黃姓男子出車禍手部骨折，被送到桃園市區經國路的敏盛綜合醫院急救，手術結束推至恢復室時，黃男突然抬起左腳踢中前來照料的李姓護理師，釀顏面挫傷，桃園地院依對於醫事人員以強暴妨害其執行醫療業務罪，判3月刑，得易科9萬元罰金。

犯罪事實指出，45歲的黃男於2024年7月26日，因車禍骨折，於桃園市桃園區經國路的敏盛綜合醫院接受手術治療，同日晚間手術結束後在醫院恢復室內，明知李女為敏盛醫院護理師，為執行醫療業務之人，竟以左腳攻擊護理師的臉部、鼻部，妨害李女執行醫療業務，造成她的鼻樑及左顏面鈍挫傷，案經桃園室衛生局函送法辦。

被告黃男於檢警調查中均坦承不諱，後遭檢方依違反醫療法起訴，案經桃園地院進行準備程序時，黃男自白犯罪，地院認宜以簡易判決處刑，因此不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑。

法官審酌，被告黃男於被害李姓護理師執行醫療業務時，以腳攻擊的方式傷害她，妨害護理師執行醫療業務，行為非但損害醫病關係，減損整體醫療士氣，也影響其他就醫病人及家屬權益與安全，所為實屬不該，念在他犯後坦承犯行，態度尚可。

法官考量被告黃男未與被害李女達成調解，迄今仍未獲被害人諒解等情，復斟酌考量被告的智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金，以示懲儆。

黃姓男子去年7月間車禍，手部骨折被送至桃園敏盛醫院進行手術，推出恢復室時，竟用腳踢護理師臉部造成受傷，桃園地院依違反醫療法判刑3月，得易科9萬元罰金，可上訴。圖／本報資料照片
黃姓男子去年7月間車禍，手部骨折被送至桃園敏盛醫院進行手術，推出恢復室時，竟用腳踢護理師臉部造成受傷，桃園地院依違反醫療法判刑3月，得易科9萬元罰金，可上訴。圖／本報資料照片

桃園地院 護理師 手術
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

2026民進黨出奇兵？被點名參戰桃園市長 王世堅稱「不敢奢望」

老婆交代17日要回家！船停航險困大陸 馬祖男砸7倍錢飛桃園返家

燒廚餘恐有戴奧辛 桃園民代籲設蒸煮中心創造循環經濟

中壢女夜間「沒走斑馬線」過馬路 遭起步大貨車撞多處骨折

相關新聞

大陸情工丁小琥滲透軍中！6軍官遭吸收成共諜 高院今晚裁定全部羈押

長沙市人民代表大會民族華僑外事委員會委員丁小琥，透過兩岸媽祖交流機會，來台吸收多名現、退役軍官發展組織、刺探機密資料，並...

看不出在錄誰…北市國小旁拍學生遭送辦 陸配直播主獲不起訴

陸配劉姓女子今年5月間被控在台北市某國小旁直播、拍攝學生，警方依妨害秘密等罪嫌移送台北地檢署。檢察官認為，劉女拍攝的人物...

桃園男子車禍手骨折術後恢復室開踢護理師 法官判3月刑

桃園黃姓男子出車禍手部骨折，被送到桃園市區經國路的敏盛綜合醫院急救，手術結束推至恢復室時，黃男突然抬起左腳踢中前來照料的...

退役中將想當解放軍內應「尋求統一」 判刑7年6月 高檢署不服提上訴

陸軍退役中將高安國擔任「中華民族反獨促統聯軍」總召集人，配合中共對台主張，錄製反政府影片或舉辦反政府活動，台灣高檢署依「...

共諜來台發展組織 7人起訴求重刑

大陸長沙人大民族華僑外事委員會委員丁小琥，受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，涉透過媽祖交流等名義來台發展共諜組織，吸...

丁小琥吸收6軍官當共諜…高院裁定全羈押 只有「她」免禁見理由曝光

長沙市第13屆人民代表大會民族華僑外事委員會委員丁小琥，透過兩岸媽祖交流機會，來台吸收多名現、退役軍官發展組織、刺探機密...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。