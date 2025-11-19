桃園男子車禍手骨折術後恢復室開踢護理師 法官判3月刑

桃園黃姓男子出車禍手部骨折，被送到桃園市區經國路的敏盛綜合醫院急救，手術結束推至恢復室時，黃男突然抬起左腳踢中前來照料的李姓護理師，釀顏面挫傷，桃園地院依對於醫事人員以強暴妨害其執行醫療業務罪，判3月刑，得易科9萬元罰金。

犯罪事實指出，45歲的黃男於2024年7月26日，因車禍骨折，於桃園市桃園區經國路的敏盛綜合醫院接受手術治療，同日晚間手術結束後在醫院恢復室內，明知李女為敏盛醫院護理師，為執行醫療業務之人，竟以左腳攻擊護理師的臉部、鼻部，妨害李女執行醫療業務，造成她的鼻樑及左顏面鈍挫傷，案經桃園室衛生局函送法辦。

被告黃男於檢警調查中均坦承不諱，後遭檢方依違反醫療法起訴，案經桃園地院進行準備程序時，黃男自白犯罪，地院認宜以簡易判決處刑，因此不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑。

法官審酌，被告黃男於被害李姓護理師執行醫療業務時，以腳攻擊的方式傷害她，妨害護理師執行醫療業務，行為非但損害醫病關係，減損整體醫療士氣，也影響其他就醫病人及家屬權益與安全，所為實屬不該，念在他犯後坦承犯行，態度尚可。