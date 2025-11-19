退役中將想當解放軍內應「尋求統一」 判刑7年6月 高檢署不服提上訴

陸軍退役中將高安國擔任「中華民族反獨促統聯軍」總召集人，配合中共對台主張，錄製反政府影片或舉辦反政府活動，台灣高檢署依「為大陸地區發起組織」罪起訴高安國、向法院求處重刑，但高等法院認為，高安國發展組織不順利，認定是行為未遂，判處7年6月，為史上涉共諜最高層級將領；檢方認為應判處10年以上徒刑，指高院判決違背法令，近日提起上訴。

高安國曾在美國陸軍步兵學校高級班、革命實踐研究院等單位進修，曾任陸軍六軍團指揮部中將副指揮官、花東防衛司令部司令官。2014年，高安國與卅位退將前往廈門參加「中國海峽兩岸將軍論壇」，呼籲國軍勿阻止解放軍攻台，引發爭議。

依據高安國計畫，只要解放軍獲得台灣周邊海空域優勢，完全封鎖台灣時，反獨促統聯軍便充當中共內應，開始攻擊重要的政府機關、建立臨時政府，進而達到「兩岸統一」目標。

判決指出，2020年高安國草擬反獨促統聯軍計畫，女友劉逸蓁負責與對岸人員聯繫，高男另草擬「永福計畫」，訂出作戰構想，謀求現役或退役軍人加入。兩人被認定違反國安法，為大陸發展組織，原因在於他們從2023年2月25日起，多次前往大陸與中共黨政軍人員會面，並接受指示與贊助，以召開研討會、接觸現役軍人等方式替中共鋪路。