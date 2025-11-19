共諜來台發展組織 7人起訴求重刑

大陸長沙人大委員丁小琥來台發展共諜組織；高檢署昨天依違反國安法等罪起訴丁與台六名現退役軍官，求處重刑。記者林伯東／攝影

大陸長沙人大民族華僑外事委員會委員丁小琥，受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，涉透過媽祖交流等名義來台發展共諜組織，吸收六名現退役軍官刺探軍事機密，甚至遊說現役軍人於兩岸未來發生戰事時消極不抵抗。台灣高檢署昨依違反國安法等罪起訴丁小琥等七人，求處重刑。

同案起訴陸軍戰備訓練處退役中校王文豪、參謀本部防空飛彈指揮部退役中校譚俊明，陸軍裝甲兵指揮部士官長呂芳契，陸軍部隊訓練北區聯合測考中心機械化步兵少校參謀官楊博智、空軍飛指部中尉人事官楊千慧（楊博智胞姊）、空軍飛指部少校管制官邱翰林（楊女丈夫）。七人昨移審後均裁定羈押三個月。

六十八歲丁小琥為香港籍，長沙市第十三届人大民族華僑外事委員會委員，另身兼長沙市工商業聯合會副會長等多項職務，是中共重要情工人員。二○一八年起藉媽祖交流或商務、觀光名義來台，在台找男子張志煒當特助，吸收商人何聖影為下線。

調查局追查，丁男能發展共諜組織網，與號稱「國軍敵情研判文膽」中將王世塗有重要關聯。丁有次旅遊結識王妻李瑞芳，利用李女篤信「超級生命密碼」能量學，以宗教信仰交流，互以「兄妹」相稱，常組團遊玩，成功打入王世塗生活圈，順利吸收王文豪、譚俊明。

王世塗曾為國安會秘書處長，發表過「中共擴張軍備對亞太地區秩序重整的衝擊」等文章，在戰略研究上受肯定。調查局曾約談王世塗夫婦，說明結識丁小琥經過。

丁小琥再利用王文豪、譚俊明等昔日人脈，吸收呂芳契，楊博智、楊千慧及邱翰林，要求刺探、收集機密，遊說現役軍官，未來若兩岸開戰，要說服同袍率部屬消極不抵抗。

為獎勵這些軍官，丁男將中共提供「工作費」一一一二餘萬元透過地下匯兌業者陳俊安匯入台灣，由王文豪、張志煒負責發放；台北地檢署昨另依洗錢罪起訴丁、陳、王三人。張、何偵查期間病亡，不起訴。

調查局指出，本案是二○一五年「鎮小江共諜案」後，再次偵破大陸情工人員來台發展共諜組織。國防部表示，對少數官兵違背忠誠義務等叛國行為強烈譴責，會持續強化官兵反情報教育。