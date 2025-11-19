聽新聞
0:00 / 0:00

共諜來台發展組織 7人起訴求重刑

聯合報／ 記者張宏業林孟潔李人岳／台北報導

大陸長沙人大委員丁小琥來台發展共諜組織；高檢署昨天依違反國安法等罪起訴丁與台六名現退役軍官，求處重刑。記者林伯東／攝影
大陸長沙人大委員丁小琥來台發展共諜組織；高檢署昨天依違反國安法等罪起訴丁與台六名現退役軍官，求處重刑。記者林伯東／攝影

大陸長沙人大民族華僑外事委員會委員丁小琥，受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，涉透過媽祖交流等名義來台發展共諜組織，吸收六名現退役軍官刺探軍事機密，甚至遊說現役軍人於兩岸未來發生戰事時消極不抵抗。台灣高檢署昨依違反國安法等罪起訴丁小琥等七人，求處重刑。

同案起訴陸軍戰備訓練處退役中校王文豪、參謀本部防空飛彈指揮部退役中校譚俊明，陸軍裝甲兵指揮部士官長呂芳契，陸軍部隊訓練北區聯合測考中心機械化步兵少校參謀官楊博智、空軍飛指部中尉人事官楊千慧（楊博智胞姊）、空軍飛指部少校管制官邱翰林（楊女丈夫）。七人昨移審後均裁定羈押三個月。

六十八歲丁小琥為香港籍，長沙市第十三届人大民族華僑外事委員會委員，另身兼長沙市工商業聯合會副會長等多項職務，是中共重要情工人員。二○一八年起藉媽祖交流或商務、觀光名義來台，在台找男子張志煒當特助，吸收商人何聖影為下線。

調查局追查，丁男能發展共諜組織網，與號稱「國軍敵情研判文膽」中將王世塗有重要關聯。丁有次旅遊結識王妻李瑞芳，利用李女篤信「超級生命密碼」能量學，以宗教信仰交流，互以「兄妹」相稱，常組團遊玩，成功打入王世塗生活圈，順利吸收王文豪、譚俊明。

王世塗曾為國安會秘書處長，發表過「中共擴張軍備對亞太地區秩序重整的衝擊」等文章，在戰略研究上受肯定。調查局曾約談王世塗夫婦，說明結識丁小琥經過。

丁小琥再利用王文豪、譚俊明等昔日人脈，吸收呂芳契，楊博智、楊千慧及邱翰林，要求刺探、收集機密，遊說現役軍官，未來若兩岸開戰，要說服同袍率部屬消極不抵抗。

為獎勵這些軍官，丁男將中共提供「工作費」一一一二餘萬元透過地下匯兌業者陳俊安匯入台灣，由王文豪、張志煒負責發放；台北地檢署昨另依洗錢罪起訴丁、陳、王三人。張、何偵查期間病亡，不起訴。

調查局指出，本案是二○一五年「鎮小江共諜案」後，再次偵破大陸情工人員來台發展共諜組織。國防部表示，對少數官兵違背忠誠義務等叛國行為強烈譴責，會持續強化官兵反情報教育。

共諜 國安法
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

丁小琥吸收6軍官當共諜…高院裁定全羈押 只有「她」免禁見理由曝光

大陸情工丁小琥滲透軍中！6軍官遭吸收成共諜 高院今晚裁定全部羈押

今晚開庭！長沙人大委員丁小琥來台吸收6軍官當共諜 他被逮首度露臉

現退役軍人涉共諜組織案 檢方起訴丁小琥等7人求重刑

相關新聞

大陸情工丁小琥滲透軍中！6軍官遭吸收成共諜 高院今晚裁定全部羈押

長沙市人民代表大會民族華僑外事委員會委員丁小琥，透過兩岸媽祖交流機會，來台吸收多名現、退役軍官發展組織、刺探機密資料，並...

看不出在錄誰…北市國小旁拍學生遭送辦 陸配直播主獲不起訴

陸配劉姓女子今年5月間被控在台北市某國小旁直播、拍攝學生，警方依妨害秘密等罪嫌移送台北地檢署。檢察官認為，劉女拍攝的人物...

桃園男子車禍手骨折術後恢復室開踢護理師 法官判3月刑

桃園黃姓男子出車禍手部骨折，被送到桃園市區經國路的敏盛綜合醫院急救，手術結束推至恢復室時，黃男突然抬起左腳踢中前來照料的...

退役中將想當解放軍內應「尋求統一」 判刑7年6月 高檢署不服提上訴

陸軍退役中將高安國擔任「中華民族反獨促統聯軍」總召集人，配合中共對台主張，錄製反政府影片或舉辦反政府活動，台灣高檢署依「...

共諜來台發展組織 7人起訴求重刑

大陸長沙人大民族華僑外事委員會委員丁小琥，受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，涉透過媽祖交流等名義來台發展共諜組織，吸...

丁小琥吸收6軍官當共諜…高院裁定全羈押 只有「她」免禁見理由曝光

長沙市第13屆人民代表大會民族華僑外事委員會委員丁小琥，透過兩岸媽祖交流機會，來台吸收多名現、退役軍官發展組織、刺探機密...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。