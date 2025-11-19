聽新聞
0:00 / 0:00

自家陽台燒金紙…民間習俗擾鄰 防護周全避糾紛

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導

台南、高雄紛紛傳出自家陽台燒金紙或物品，警方依違反社會秩序維護法移送但法院不罰，基層員警直言，政府不敢全面禁燒金紙，有人檢舉只能請法官裁處；律師建議，住宅燒金紙有用金爐，或備有滅火設備等防護措施，就不必怕挨罰。

南市警局說明，未來類似事件，執法上還是會受理民眾報案，依社維法移送給法院簡易庭，就如同告訴、告發案件，民眾堅持提告，警方沒有裁量權限，同樣要移給檢方做相關處分，否則可能變成警方遭質疑吃案或瀆職。

南部1名基層警員說，民間信仰習俗很難用行政命令改變，政府目前暫無、也不敢全面禁止燒金紙，但燒個金紙就被法辦，確實有人無辜說「只是燒個金紙，為什麼會違法」並埋怨擾民，警方同樣感到無奈，希望民眾多注意別影響到鄰居。

律師黃睦涵說明，燒金紙送辦依社維法第68條第1款，因可處拘留，涉及限制人身自由的處分，警方確實必須移送給簡易庭裁定，而條文中「危害安全之虞」非常抽象，若檢舉人堅持會危害，警察也不適合逕行認定「沒有」。

律師呂俊杰說，警方可能是因為有人檢舉，害怕不處理會有貪瀆的疑義，寧願先移送，交給法院裁量，雖可以理解，但難免造成擾民。

律師歐蕙甄則表示，民眾燒金紙如果使用金爐，或備有安全圍籬、滅火設備，做好防護措施，防範金紙灰燼隨風飛散而產生延燒可能性，不會危害他人身體及財產安全，就算遭報警移送，法院也會裁定不成立，這類情況算是促使燒金紙時應盡到自己的注意責任。

台南 高雄市 民間信仰 習俗 金紙
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

自家陽台燒金紙…台南高雄警辦4案均不罰 員警：民眾納悶為什麼有違法

自家陽台燒金紙…被檢舉均依社維法移送 台南高雄警辦4案均不罰

員工控霸凌卻被洩漏身分 律師：揭弊者保護法納私部門無共識

學生疑不滿留言校門口爆拉扯 彰警依社維法查處

相關新聞

共諜來台發展組織 7人起訴求重刑

大陸長沙人大民族華僑外事委員會委員丁小琥，受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，涉透過媽祖交流等名義來台發展共諜組織，吸...

退役中將想當解放軍內應「尋求統一」 判刑7年6月 高檢署不服提上訴

陸軍退役中將高安國擔任「中華民族反獨促統聯軍」總召集人，配合中共對台主張，錄製反政府影片或舉辦反政府活動，台灣高檢署依「...

自家燒金紙遭送辦 台南、高雄今年4案裁定免罰

南部透天厝住宅多，常見節慶、特定祭拜日在自家陽台燒金紙，鄰居怕有空汙、甚至憂心火警，警方獲報後依違反社會秩序維護法移送，...

桃園男子車禍手骨折術後恢復室開踢護理師 法官判3月刑

桃園黃姓男子出車禍手部骨折，被送到桃園市區經國路的敏盛綜合醫院急救，手術結束推至恢復室時，黃男突然抬起左腳踢中前來照料的...

自家陽台燒金紙…民間習俗擾鄰 防護周全避糾紛

台南、高雄紛紛傳出自家陽台燒金紙或物品，警方依違反社會秩序維護法移送但法院不罰，基層員警直言，政府不敢全面禁燒金紙，有人...

丁小琥吸收6軍官當共諜…高院裁定全羈押 只有「她」免禁見理由曝光

長沙市第13屆人民代表大會民族華僑外事委員會委員丁小琥，透過兩岸媽祖交流機會，來台吸收多名現、退役軍官發展組織、刺探機密...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。