自家燒金紙遭送辦 台南、高雄今年4案裁定免罰

聯合報／ 記者袁志豪吳淑玲郭韋綺／連線報導

台南、高雄今年多件於民宅燒金紙遭檢舉，警方依違反社維法移送，法院裁定不罰。圖為燒金紙示意畫面，與新聞內容無關。記者袁志豪／攝影
台南、高雄今年多件於民宅燒金紙遭檢舉，警方依違反社維法移送，法院裁定不罰。圖為燒金紙示意畫面，與新聞內容無關。記者袁志豪／攝影

南部透天厝住宅多，常見節慶、特定祭拜日在自家陽台金紙，鄰居怕有空汙、甚至憂心火警，警方獲報後依違反社會秩序維護法移送，法官卻以無危害安全之虞裁定不罰，台南、高雄今年至少4案都免罰，連員警都自認擾民；兩市環保局表示，明顯有汙染仍會開罰。

南市環保局表示，為維護空氣品質並兼顧民俗傳統，遭遇民眾陳情焚燒紙錢影響空汙案件，以輔導優先，若不願改善且燃燒紙錢產生大量明顯粒狀物影響他人，會依空氣汙染防制法第32條第1項第1款規定裁處，今年共計裁處2件。

高市環保局指出，住家燒化紙錢如果產生明顯粒狀汙染物依空汙法裁處，截至今年10月裁處8件、總金額1萬6680元。

住南市南區新興路的蔡姓男子5月27日上午7時半許、8月23日上午近7時在家裡3樓燒金紙被檢舉，警方依違反社維法68條第1款「無正當理由，於公共場所、房屋近旁焚火而有危害安全之虞者」，移請台南地院簡易庭裁處。法官認為，蔡姓男子焚燒金紙的時間適逢農曆五月初一、七月初一，是台灣社會常見的民間習俗及文化傳統，並非無正當理由焚火，且依蒐證照片，他使用金紙桶，本人在場，火勢未延燒到金紙桶以外，也無火苗四處飄散等情形，難認有何危害之虞，裁定不罰。

劉姓女子3月30日凌晨0時許在南市東區2樓住家陽台焚燒文件遭檢舉，法官認為，社維法此條是規範在公共場所、房屋近旁焚燒，在自己屋內與構成要件不符，何況她於蚊香鐵盒內燃燒又澆熄，未造成財損或傷亡，裁定不罰。另，高雄郭姓男子今年除夕在自家透天厝4樓陽台燒金紙，民眾錄影上傳網路，轄區分局見狀送辦，但橋頭地院簡易庭也不罰。

南市民政局長姜淋煌說，如果逢節慶等大日子，可配合市府的紙錢集中燒政策，或拿到廟裡去燒，其實燒金紙有誠意即可，盡量減量。高市環保局也建議市民配合減香減金政策，環保局南區及仁武廠設有2座環保金爐，可減少90%汙染排放。

透天厝 金紙 環保局 台南 高雄市 空汙 陽台
