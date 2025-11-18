快訊

台智光提告一審判賠 北市警局：將提上訴

中央社／ 台北18日電

台北市警察局網路傳輸服務費率爭議，台智光公司不服解約而提民事訴訟，台北地院判決市警局一審敗訴。市警局今晚表示，將依程序提上訴，以維護全體市民權益。

台北市政府去年4月8日發函台智光，要終止民國106年簽訂的市警局專案合約；但台智光回文認為並無違法，並於今年2月向北市府提出訴訟，要求市警局支付去年4月至11月的價金差額及利息，共新台幣4771萬元。

對於北院今天宣判市警察局一審敗訴。市警局晚間回應表示，台智光於今年2月3日向北院提起民事訴訟，請求市警局給付去年4月至12月的價金差額5312萬1345元暨利息，對於法院判決結果予以尊重。

市警局重申台北市政府的態度與立場，監視器傳輸費用在符合實際需求狀況下，應撙節公帑，以維護市民公共利益；台智光所提異議、爭訟案共9案，其中7件均遭駁回或不予受理，本案將依程序再提上訴，以維護全體市民權益。

台智光 北市府 北院
