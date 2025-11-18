丁小琥吸收6軍官當共諜…高院裁定全羈押 只有「她」免禁見理由曝光

長沙市第13屆人民代表大會民族華僑外事委員會委員丁小琥，透過兩岸媽祖交流機會，來台吸收多名現、退役軍官發展組織、刺探機密資料，並遊說現役軍人於兩岸未來發生戰事時，率領部屬「消極不抵抗」。檢方依違反國家安全法蒐集軍事機密等罪嫌，起訴丁小琥及軍官等7人並移審法院，台灣高等法院今下午6時開接押庭，晚間9時30分裁定丁小琥羈押禁見3個月，可抗告。

另外，我國退役中校王文豪、譚俊明、陸軍裝甲兵指揮部士官長呂芳契、陸軍少校參謀官楊博智、空軍飛指部中尉人事官楊千慧（楊博智胞姊）、空軍少校管制官邱翰林（楊千慧丈夫）等6人，高院也一併裁定羈押3個月，除楊千慧之外，其餘人等均禁見。

高院認為，丁小琥等7人涉犯為大陸地區發展組織、收集交付國家機密等罪，犯罪嫌疑均屬重大，所犯是最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有相當理由足認有逃亡之虞，且有事實足認丁小琥、王文豪、譚俊明、呂芳契、邱翰林、楊博智6人有串供之虞，不羈押難以進行審判程序，而裁定6人均羈押禁見。

高院指出，楊千慧已坦承全部犯行，且依卷證資料顯示已無串供之虞，但仍有羈押必要，故裁定羈押，但不用禁見。據悉，部分被告向法官表示他患有糖尿病、高血壓等，且還有高齡老母親，請求庭上給他機會，他願意接受法律制裁，及當初認識丁小琥，對方沒有說背後和對岸有關係。

丁小琥受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，多次假藉商務活動或觀光名義申請來台，發展共諜組織，先吸收我國人民張志煒（已歿）、商人何聖影（已歿）、退役中校王文豪、譚俊明為核心成員。

另外，再循昔日軍中同僚、部屬人脈關係，吸收陸軍裝甲兵指揮部士官長呂芳契、陸軍少校參謀官楊博智及楊的姊姊、空軍飛指部中尉人事官楊千慧、楊女的丈夫、空軍少校管制官邱翰林等4人，刺探、蒐集機密資料，說服現役軍人，若兩岸未來發生戰事，要率領部屬消極不抵抗。