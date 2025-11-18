保全助停車釀老婦倒地致死…家人求償915萬 法院判賠225萬

彰化縣一名醫院陳姓保全前年因要幫助一名89歲女病患停車時，誤觸電動輔助車前進桿，造成車子暴衝，老婦倒地顱骨骨折，傷重死亡，6名女兒求償喪葬費及慰撫金915萬多元，彰化地方法院判陳男與醫院和保全公司共同賠償225萬多元。

判決指出，陳姓保全前年在醫院服務時，因要協助張姓老婦將電動輔助車停到機車停車位，卻誤觸車子的前進桿，導致車子暴衝，張婦倒地後顱骨骨折，傷重不治。

陳姓保全也被彰化地方法院依過失致死判刑6月，得易科罰金。張婦6名女兒也向陳男和醫院及保全公司求償，除了求償15萬多元喪葬費，6人各求償150萬元慰撫金。

6名女兒說，她們自幼喪父，都是由張婦獨力將她們養大，親子間情誼深厚，母親原可安享餘年、含飴弄孫，卻因此事故，讓她們痛失至親，受有精神上痛苦，因此6人共求償915萬多元。

不過保全公司表示，陳姓保全是熱心提供協助，並非故意對張婦造成傷害，若對他高度究責，難免往後會讓擔任同類工作的人在想助人前，會先考量到風險，進而引發眾人冷漠以對的寒蟬效應。