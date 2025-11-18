認登載不實不認貪汙 桃市議員游吾和60萬交保

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

民進黨桃園議員游吾和涉嫌詐領助理補助費，桃園地檢署今偵結起訴，認定游吾和與其二女兒游惠瑜等9人，涉嫌共犯貪汙治罪條例公務員利用職務機會詐取財物罪，及刑法使公務員登載不實罪，並沒收詐領的全部犯罪所得逾356萬元。桃園地院晚間開羈押庭，認爲游已無羈押必要，認命限制住居、具保新台幣60萬元及限制出境出海8個月。

桃園地院指出，被告經訊問後，承認起訴書客觀事實以及所犯使公務員登載不實罪，但否認貪汙主觀犯意，但有卷內事證可稽，足認被告涉犯起訴書所載之罪名嫌疑重大，又所涉貪汙治罪條例第5條是5年以上重罪，考量人性趨吉避凶本性，以及被告擔任議員影響力，其餘相關證人親屬及朋友關係，有相當理由足認被告有逃亡、勾串、證人之虞。

惟考量被告就本案大部分起訴書所載客觀事實均坦承，僅否認貪汙主觀犯意，以及因虛報所獲取的費用實際去處，故本案事實及爭點已經明確，再考量經檢察官偵查終結，提起公訴，卷內已有諸多檢察官偵查後取得證述，可見本案相關事證均已蒐證齊全，故為比例原則考量後，認為命限制住居、具保新台幣60萬元，以及限制出境出海8個月，並禁止被告與證人及助理及特助有聯絡。

桃園地院認命議員游吾和限制住居、具保新台幣60萬元，以及限制出境出海8個月。記者周嘉茹／攝影
桃園地院認命議員游吾和限制住居、具保新台幣60萬元，以及限制出境出海8個月。記者周嘉茹／攝影

