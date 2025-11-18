看不出在錄誰…北市國小旁拍學生遭送辦 陸配直播主獲不起訴

台北地檢署。圖／報系資料照片 陸配劉姓女子今年5月間被控在台北市某國小旁直播、拍攝學生，警方依妨害秘密等罪嫌移送台北地檢署。檢察官認為，劉女拍攝的人物難以辨識，與刑事處罰要件不符，將劉女不起訴處分。

民進黨台北市議員許淑華5月中在臉書（Facebook）粉絲專頁發文表示，她收到家長反映在台北市民生社區一帶，疑有中國抖音直播主狂拍小學生，且畫面除出現在台灣現場直播的字詞，還介紹學校周邊環境，遭現場家長、志工阻止仍屢勸不聽，直到聽到要報警才關掉直播。

轄區台北市警察局松山分局獲報後派員到場，但拍攝者已先行離開。警方調閱相關監視器畫面循線追查，查出涉案者為居住在學校附近的52歲劉姓陸配，並通知到案說明。劉女供稱，只是透過直播分享在台生活的日常，及當地風土民情，並無不法。

警方依刑法妨害秘密等罪，函送台北地檢署偵辦處理。據了解，北市此案為全國首例因直播遭法辦案件。

檢察官調查發現，劉女當時位於公眾往來場域，看不出在攝錄特定人士，且劉女離開小學旁人行道後，繼續持手機和自拍棒拍攝，與一般紀錄日常生活而在步行中隨興拍攝的常態相符，且劉女所拍到的影像難以辨識人物身分，不符妨害秘密或個人資料保護法的構成要件，因此將劉女不起訴處分。