今晚開庭！長沙人大委員丁小琥來台吸收6軍官當共諜 他被逮首度露臉

長沙市人民代表大會民族華僑外事委員會委員丁小琥，透過兩岸媽祖交流機會，來台吸收多名現、退役軍官發展組織、刺探機密資料，並遊說現役軍人於兩岸未來發生戰事時，率領部屬「消極不抵抗」。檢方依違反國家安全法蒐集軍事機密等罪嫌，起訴丁小琥及現退役軍人等7人並移審法院，台灣高等法院今下午6時開接押庭，將陸續訊問丁小琥等人，而丁小琥為首位被提訊者，他面對媒體不發一語。

據悉，高院訊問丁小琥後，會再依序訊問我國退役中校王文豪、譚俊明、陸軍裝甲兵指揮部士官長呂芳契、陸軍少校參謀官楊博智、空軍飛指部中尉人事官楊千慧（楊博智胞姊）、空軍少校管制官邱翰林（楊千慧丈夫）。

丁小琥受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，多次假藉商務活動或觀光名義申請來台，發展共諜組織，先吸收我國人民張志煒（已歿）、商人何聖影（已歿）、退役中校王文豪、譚俊明為核心成員。

另外，再循昔日軍中同僚、部屬人脈關係，吸收陸軍裝甲兵指揮部士官長呂芳契、陸軍少校參謀官楊博智及楊的姊姊、空軍飛指部中尉人事官楊千慧、楊女的丈夫、空軍少校管制官邱翰林等4人，刺探、蒐集機密資料，說服現役軍人，若兩岸未來發生戰事，要率領部屬消極不抵抗。

丁小琥另透過同案被告陳俊安以本人或透過所設立的公司帳戶，陸續轉匯1112萬7600元來台，分批匯入不同帳戶，供張志煒、何聖影、王文豪等人提領支用，而由張志煒、王文豪發放在台蒐情成員工作報酬。

檢方去年7月24日起指揮調查局台北市調查處、國防部憲兵指揮部等，陸續發動4波偵辦，共搜索21處所、約談13人、查證16人，丁小琥等7人被法院裁定羈押禁見迄今。調查局也指出，本案是2015年偵辦「鎮小江共諜案」以來，再次偵破大陸情工人員來台從事發展組織及刺探蒐集機密案。

檢方認為王文豪等6名現退役軍官，領有國家俸祿，長期受國家栽培、委以重任，應知悉對國家忠誠是身為軍人最基本義務，竟違背保密規定，僅因個人利益薰心，出賣國家人民，洩漏或交付公務秘密、軍事機密，嚴重危害國家安全，令人痛心，相關人背叛袍澤與國家，應受法律最嚴厲制裁。