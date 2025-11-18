分「他字案」查黃國昌貪汙？法界：查不出來就放檢察長的抽屜

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

週刊報導，與黃國昌關係交好的凱思國際公司，曾收受成衣大廠臺雅集團已故老董沈裕雄之子沈淳浤200萬元，黃後來利用立委職權對沈裕雄遭詐騙50億元案質詢法務部，疑有對價關係，台北地檢署今證實分「他字案」偵辦，案由是「貪汙」。

「他字案」是在犯罪對象不明、犯罪事實不明狀態下由檢察官分案查辦方式之一，分「他字案」未必表示當事人有犯罪嫌疑或不法，查無犯罪證據可簽結處分。

檢察實務人士說，被告未羈押下，一般有「他8偵8」分案潛規則，即檢察官收受案子後，先分「他字案」進行8個月，有必要再轉簽「偵字案」進行8個月，最後才決定怎麼結案。

所謂「他字案」指的是案情犯罪對象不明、犯罪事實不明，檢察官如果查得犯罪事證，可轉簽「偵字案」起訴，如果查無犯罪事證，較正式做法也可轉「偵字案」作不起訴處分，好讓有再議權人可依「不起訴書」向上級審聲請再議。

還有一種情形，是檢察官分「他字案」查無犯罪事證，案源非權利關係人提「告訴」而屬一般民眾「告發」或者「濫訴」，檢方可以「行政簽結」處理，向首長說明偵辦事略、偵查心證後讓偵查止步；簡單說，就是將偵查概況記下來，放進「檢察長的抽屜」，但內涵外界無從得知。

偵查檢察官說，「他字案」有時是行為人已確定、但犯罪事實不確定，有些則是犯罪事實俱在，但缺乏特定行為人，無論如何，辦案不可能立竿見影，檢察官可藉分案案種，爭取辦案時間。

史上最有名的「他字案」之一，是最高檢察署前特別偵查組2013年為調查民進黨立委柯建銘有無關說司法，分「特『他』61」案號上線監聽，這個「他字案」後來引爆「馬王政爭」政治風暴，但卻沒有查到任何刑事犯罪。

台灣民眾黨立法院黨團今天召開舉行要正義「虛坪改革」公聽會，民眾黨團總召黃國昌在會前回應時事。記者邱德祥／攝影
台灣民眾黨立法院黨團今天召開舉行要正義「虛坪改革」公聽會，民眾黨團總召黃國昌在會前回應時事。記者邱德祥／攝影

