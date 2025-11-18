聽新聞
0:00 / 0:00
分「他字案」查黃國昌貪汙？法界：查不出來就放檢察長的抽屜
週刊報導，與黃國昌關係交好的凱思國際公司，曾收受成衣大廠臺雅集團已故老董沈裕雄之子沈淳浤200萬元，黃後來利用立委職權對沈裕雄遭詐騙50億元案質詢法務部，疑有對價關係，台北地檢署今證實分「他字案」偵辦，案由是「貪汙」。
「他字案」是在犯罪對象不明、犯罪事實不明狀態下由檢察官分案查辦方式之一，分「他字案」未必表示當事人有犯罪嫌疑或不法，查無犯罪證據可簽結處分。
檢察實務人士說，被告未羈押下，一般有「他8偵8」分案潛規則，即檢察官收受案子後，先分「他字案」進行8個月，有必要再轉簽「偵字案」進行8個月，最後才決定怎麼結案。
所謂「他字案」指的是案情犯罪對象不明、犯罪事實不明，檢察官如果查得犯罪事證，可轉簽「偵字案」起訴，如果查無犯罪事證，較正式做法也可轉「偵字案」作不起訴處分，好讓有再議權人可依「不起訴書」向上級審聲請再議。
還有一種情形，是檢察官分「他字案」查無犯罪事證，案源非權利關係人提「告訴」而屬一般民眾「告發」或者「濫訴」，檢方可以「行政簽結」處理，向首長說明偵辦事略、偵查心證後讓偵查止步；簡單說，就是將偵查概況記下來，放進「檢察長的抽屜」，但內涵外界無從得知。
偵查檢察官說，「他字案」有時是行為人已確定、但犯罪事實不確定，有些則是犯罪事實俱在，但缺乏特定行為人，無論如何，辦案不可能立竿見影，檢察官可藉分案案種，爭取辦案時間。
史上最有名的「他字案」之一，是最高檢察署前特別偵查組2013年為調查民進黨立委柯建銘有無關說司法，分「特『他』61」案號上線監聽，這個「他字案」後來引爆「馬王政爭」政治風暴，但卻沒有查到任何刑事犯罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言