推動修復式司法撫慰當事人 台南地檢署邀集觀影「那些受傷的臉孔」

為持續推動、宣導修復式司法觀念與內涵，台南地檢署今天邀請各單位共同觀看修復式司法教育電影「那些受傷的臉孔」，期望讓更多相關單位人員知悉並運用修復式司法，進行對話修補傷害及破裂關係，協助兩造尋求撫慰與復原。

主任觀護人佘青樺指出，高等檢察署與7個地方檢察署合作促成「那些受傷的臉孔」修復式司法影展，本片是2024金馬x司法影展影片，導演以修復促進者的視角，演示修復促進者陪伴實務，重現被害人面對傷痛的心境轉折。

佘青樺表示，劇情呈現在理解與傾聽中找回前行力量的共情過程，體現修復式司法實踐柔性司法的特色，完整呈現修復式司法程序與背後精神；透過修復式司法的導入，除法令制裁外，司法也能成為連結療癒的力量。

台南地檢署各科室人員、財團法人犯罪被害人保護協會、臺南榮譽觀護人協進會、財團法人台灣更生保護會台南分會等單位，今天齊聚地檢署，一起觀看修復式司法教育電影「那些受傷的臉孔」，共同深化對修復式司法理解與實踐。

電影反映犯罪事件後傷害的影響，加害人入獄、出獄後再犯、再成累犯的反覆；同為當事人的受害者，往往深陷事件陰影，社會生活難續，在在突顯僅有應報式刑罰的執行，確也有難深入的層面。

觀護人蔡雅芳、葉怡礽及修復促進者陳貞樺在電影放映後，帶領與會人員一同討論、解碼影片的關鍵，及促進真誠與尊重對話的挑戰細節；修復促進工作應秉持「修復式司法」精神，重視兩造回歸社會關係與生活的本質。