找槍手代考國營事業 舞弊集團首腦海撈3千萬二審判4年

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄檢廉破獲由中鋼前員工楊長都組織的國營事業舞弊集團，楊自2016年到2021年期間，利用代考槍手幫35人成功錄取中油、中鋼及台電等公司，賺進3千餘萬元，高雄地院一審判楊4年有期徒刑，高雄高分院今天宣判，依詐欺罪判處有期徒刑4年，與原審刑度相同。

判決指出 楊長都於2016至2021年間的5年間組織代考集團，透過槍手代考或電子舞弊方式，協助考生通過國營事業，得以錄取中油、中鋼、台電等企業，涉及42名考生，雖其中7人沒能通過考試，但有35人仍成功錄取，尤其中油就占了26人。

該舞弊集團由楊的女友分工負責招攬考生，為考生變造資料、證件，還特別為考生找來配合的槍手代考，或是使用電子設備黏於考生耳後，並於考試時向考生播報答案，考生在筆試通過後，再支付尾款。

有考生因為受過楊長都「幫助」，後來還甚至加入代考槍手集團擔任仲介，幫忙楊長都找想考國營事業的考生，每人收費90萬元到150萬元不等，其中楊長都分得大多數收入，仲介及槍手分別分得數萬到20餘萬元不等的不法收益。

高雄地院審理後，法官認定楊長都犯下42件犯行、黃湘儀41件舞弊，判楊長都合併應執行4年有期徒刑、沒收犯罪所得3022萬餘元，黃湘儀2年有期徒刑，其餘仲介、槍手也都判9月到1年1個月不等有期徒刑，因坦承犯行及與國營單位賠償和解，均獲得緩刑。

楊男不服上訴，要求從輕量刑；高雄高分院認為楊男刑度並無不妥，今下午判決上訴駁回，但陳男等3人雖仍獲緩刑，但需支付國庫5萬至20萬元不等，並接受法治教育課程，全案仍可上訴。

楊長都為首的舞弊集團替考生找槍手考進國營事業，今被判刑4年。本報資料照片
楊長都為首的舞弊集團替考生找槍手考進國營事業，今被判刑4年。本報資料照片

中油 台電 詐欺
