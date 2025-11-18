自家陽台燒金紙…台南高雄警辦4案均不罰 員警：民眾納悶為什麼有違法

台南、高雄今年有4起民眾在自家陽台焚燒金紙或物品，警方均依違反社會秩序維護法移送，但簡易庭均不罰；律師指出，社維法若涉及有拘留限制人身自由的處分，警方沒有裁量權，確實必須移送給法官，其實類似交通違規，若沒違規就不用擔心被檢舉後遇到的流程。

基層員警指出，民間信仰、習俗很難用行政命令改變，政府沒有也不敢全面禁止燒金紙，民眾依習俗燒個金紙若要被法辦，其實很無辜與擾民；但就因為有人檢舉，在有事證的情況下，只能依社維法移送給法官裁處，民眾喊冤、納悶「只是燒個金紙，為什麼會違法」也沒辦法。

台南市警察局說明，今年移送的三件社維法，台南簡易庭均裁定不罰，未來類似事件，執法上還是會依據民眾報案情況受理，移送給簡易庭；因為如同告訴、告發案件，民眾堅持提告，警方沒有裁量權限，同樣要移給檢方處分起訴、不起訴，否則可能換警方遭質疑吃案或瀆職。

律師黃睦涵說明，依據社會秩序維護法第45條，涉及拘留、限制人身自由的處分，警方確實必須移送給簡易庭裁定；焚燒金紙移送的社維法是第68條第1款「無正當理由，於公共場所、房屋近旁焚火而有危害安全之虞者」，可處3日以下拘留或新臺幣1萬2千元以下罰鍰。

黃睦涵認為，有人檢舉，除非完全查無事證，如根本沒有燒，否則警方只能依法調查移送；而且法條中的「危害安全之虞」非常抽象，如果檢舉人堅持有「危害安全之虞」，指出火光亂飛、沒有防護，警察也不適合逕行認定「沒有」，很多情況都可能符合「之虞」。

在焚燒金紙有火光，若未構成公共危險、但有人檢舉的情況下，警方確實只能以這條社維法來移送；但由於燒金紙是台灣民俗習慣，如果沒有危害安全，又是在敬神祭祖的節日，相信法院也不會處罰，有點類似交通違規，若沒違規就不用擔心被檢舉後遇到的流程。

律師呂俊杰指出，條文既然強調「危害安全之虞」，顯然不是給單純基於風俗信仰的燒金紙行為使用，一般燒金紙都會有鐵爐，難以認定有危害安全；警方可能是因為有人檢舉，害怕不處理會有貪瀆的疑義，寧願先移送，交給法院裁量，雖然可以理解，但難免造成擾民。