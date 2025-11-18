遛狗未牽繩失控跳撲傷人 男子手肘受傷、飼主被判過失傷害

賴姓男子養的狗「黑寶」，跳撲攻擊陳男抱在懷中的狗時，造成陳男手肘受傷流血，但賴男辯稱無法法證明傷勢是黑寶造成的，法官勘驗監視器拍下事發過畫面，另依相關證事，認定賴男犯過失傷害罪，判拘役40日，全案可上訴。

判決指出，賴男今年4月11日開車載他飼養的狗「黑寶」出門，當天上午近11時在空地時，黑寶衝出車外，奔向在附近散步，由陳男飼養的狗。陳男急忙把狗抱起來，黑寶跳起來攻擊陳男的狗，造成陳男的右手肘挫傷。

警方受理陳男報案後，製筆筆錄後將全案移送基隆地檢署偵辦。檢察官偵查後認定犯行，依過失傷害罪嫌起訴賴男。

陳男證稱，他緊抱著狗，防牠被咬傷，直到黑寶被賴男控制住。當天他穿著長袖外套，覺得右手肘很痛，外套袖子並沒有破掉，但右手肘處有一條傷痕，案發前他並沒有受傷。警察後來到場，他也有秀傷口給警察看，也有指著傷口跟賴男說，流血了，下午怎麼上班等話。

賴男辯稱，當天帶黑寶外出散步時，黑寶跑向陳男的狗。陳男抱起他的狗，黑寶有持續追逐，並往陳男身上跳撲。他帶「黑寶」回到車上，並等到警察到場時，有看到陳男向警察出示傷口，及拿衛生擦拭傷口。賴男跟警察說受傷，但他看不清楚，陳男手肘的傷，無法證明是「黑寶」造成的。

事發地點有監視器拍下畫面，基隆地方法院法官勘驗影像，看到黑寶自車內跑出，奔向陳男的狗。陳男立即抱起狗，黑寶持續往陳男右手處跳撲。陳男持續閃躲，黑寶一路追逐，並有跳撲動作，一直繞著陳男轉，最後賴男控制住黑寶，並帶回車上。