快訊

金句爆紅！「從從容容、游刃有餘」排字登共艦 王世堅回應了

傳前高層羅唯仁跳槽英特爾帶逾20箱手寫機密 台積電反應藏貓膩

新北也賣出4600顆毒蛋 彰化縣府公布毒蛋去向「新北進貨1萬顆」

聽新聞
0:00 / 0:00

陸軍女中士當小三！趁好友懷孕和她老公親密出遊 畫面全被徵信社拍下

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

陸軍第三地區支援指揮部胡姓女中士去年與好友老公、同單位的已婚男中士，到台中遊玩並擁抱、摟腰、牽手等，全被徵信社拍下來，軍方得知消息調查後，決議記一大過處分，她不服提行政訴訟，台北高等行政法院判她敗訴，可上訴。

胡女2024年2月3日與男中士到台中合照自拍，雙方擁抱、牽手且有多次肢體接觸，被男方妻子委託徵信社拍照存證，軍方懲罰人事評議會決議處分一大過。胡女提告主張，她和男中士、男中士妻子認識已久，先前3人常常一起出遊，直到男方妻子懷孕、留職停薪，才比較少出遊。

胡女指出，她休假期間，男中士還是會約她出遊，她也會先確認對方是否有告知妻子，況且男方明知自身已婚，卻主動找她出遊，可歸責性較高，但男方卻同樣是被記一大過，認為處分不恰當。

胡女認為，被拍攝到的畫面模糊不清，無法認定兩人之間的互動細節，再者此次只是偶發性事件，並未影響她的工作，請求法院撤銷處分。

軍方指出，單位早有胡女與男中士過從甚密的流言，直屬長官也有告知兩人應注意彼此行為，但卻置之不理，才會衍生此次事件，認為處分沒有違誤。

北高行認為，胡女對造成對方婚姻關係破裂沒有任何意見及解釋，難認犯後態度有悔意，且胡女2023年7月已聽到流言蜚語，且被幹部多次約談，胡女仍於2024年1、2月與男中士出遊，完全不避嫌，將幹部叮嚀置之不理，處分沒有違反比例原則，於法無誤，判決敗訴。

陸軍第三地區支援指揮部胡姓女中士去年與好友老公、同單位的已婚男中士，到台中遊玩並擁抱、摟腰、牽手等，全被徵信社拍下來。示意圖／ingimage
陸軍第三地區支援指揮部胡姓女中士去年與好友老公、同單位的已婚男中士，到台中遊玩並擁抱、摟腰、牽手等，全被徵信社拍下來。示意圖／ingimage

妻子 幹部
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

美軍被國防商當盤子！陸軍部長曝：黑鷹零件造價470元賣逾140萬

獨／最新士官編現比曝光 陸軍缺員破萬人 三軍都最缺下士

高雄男網約國一少女3度無套開房 害懷孕卻拒領親生子被重判

陳妍希懷孕「肚皮爬滿妊娠紋」快哭了 吐媽媽心聲「崩潰」

相關新聞

陸軍女中士當小三！趁好友懷孕和她老公親密出遊 畫面全被徵信社拍下

陸軍第三地區支援指揮部胡姓女中士去年與好友老公、同單位的已婚男中士，到台中遊玩並擁抱、摟腰、牽手等，全被徵信社拍下來，軍...

台中海線深夜噪音車街頭狂飆 警舉發2無照駕駛並通報10輛改裝車

東北季風增強，台中海線地區深夜路上行人車輛稀少，卻成為改裝噪音車深夜飆車的溫床，台中市清水分局周日凌晨，執行「酒駕及防制...

找槍手代考國營事業 舞弊集團首腦海撈3千萬二審判4年

高雄檢廉破獲由中鋼前員工楊長都組織的國營事業舞弊集團，楊自2016年到2021年期間，利用代考槍手幫35人成功錄取中油、...

影／清完了！燕巢月世界5層樓高垃圾山夷平 警約談涉案清除業者

高雄月世界地景遭非法棄置大量垃圾，堆成4、5層樓高「垃圾山」，引發環境汙染疑慮，經破袋檢查，發現垃圾多來自台南等地區，垃...

北市精舍命案開庭勘驗 女信徒倒地淋雨還被拖行10分鐘

台北地方法院審理精舍命案，今開庭提訊在押作家王蕰等被告，同時傳喚藝人李威夫妻等13名被告出庭勘驗死者蔡姓女信徒案發前影像...

愛妻突疏遠提離婚...夫查行車紀錄器嚇壞 她與小王大聊性事 獲賠20萬

台中市一名人夫今年間發現，妻子逐變冷淡、疏遠，甚至提起離婚，人夫查看轎車行車記錄器與妻子舊手機才發現，愛妻與小王齊赴新竹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。