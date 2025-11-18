聽新聞
0:00 / 0:00
陸軍女中士當小三！趁好友懷孕和她老公親密出遊 畫面全被徵信社拍下
陸軍第三地區支援指揮部胡姓女中士去年與好友老公、同單位的已婚男中士，到台中遊玩並擁抱、摟腰、牽手等，全被徵信社拍下來，軍方得知消息調查後，決議記一大過處分，她不服提行政訴訟，台北高等行政法院判她敗訴，可上訴。
胡女2024年2月3日與男中士到台中合照自拍，雙方擁抱、牽手且有多次肢體接觸，被男方妻子委託徵信社拍照存證，軍方懲罰人事評議會決議處分一大過。胡女提告主張，她和男中士、男中士妻子認識已久，先前3人常常一起出遊，直到男方妻子懷孕、留職停薪，才比較少出遊。
胡女指出，她休假期間，男中士還是會約她出遊，她也會先確認對方是否有告知妻子，況且男方明知自身已婚，卻主動找她出遊，可歸責性較高，但男方卻同樣是被記一大過，認為處分不恰當。
胡女認為，被拍攝到的畫面模糊不清，無法認定兩人之間的互動細節，再者此次只是偶發性事件，並未影響她的工作，請求法院撤銷處分。
軍方指出，單位早有胡女與男中士過從甚密的流言，直屬長官也有告知兩人應注意彼此行為，但卻置之不理，才會衍生此次事件，認為處分沒有違誤。
北高行認為，胡女對造成對方婚姻關係破裂沒有任何意見及解釋，難認犯後態度有悔意，且胡女2023年7月已聽到流言蜚語，且被幹部多次約談，胡女仍於2024年1、2月與男中士出遊，完全不避嫌，將幹部叮嚀置之不理，處分沒有違反比例原則，於法無誤，判決敗訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言