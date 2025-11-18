陸軍女中士當小三！趁好友懷孕和她老公親密出遊 畫面全被徵信社拍下

陸軍第三地區支援指揮部胡姓女中士去年與好友老公、同單位的已婚男中士，到台中遊玩並擁抱、摟腰、牽手等，全被徵信社拍下來，軍方得知消息調查後，決議記一大過處分，她不服提行政訴訟，台北高等行政法院判她敗訴，可上訴。

胡女2024年2月3日與男中士到台中合照自拍，雙方擁抱、牽手且有多次肢體接觸，被男方妻子委託徵信社拍照存證，軍方懲罰人事評議會決議處分一大過。胡女提告主張，她和男中士、男中士妻子認識已久，先前3人常常一起出遊，直到男方妻子懷孕、留職停薪，才比較少出遊。

胡女指出，她休假期間，男中士還是會約她出遊，她也會先確認對方是否有告知妻子，況且男方明知自身已婚，卻主動找她出遊，可歸責性較高，但男方卻同樣是被記一大過，認為處分不恰當。

胡女認為，被拍攝到的畫面模糊不清，無法認定兩人之間的互動細節，再者此次只是偶發性事件，並未影響她的工作，請求法院撤銷處分。

軍方指出，單位早有胡女與男中士過從甚密的流言，直屬長官也有告知兩人應注意彼此行為，但卻置之不理，才會衍生此次事件，認為處分沒有違誤。