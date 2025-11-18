台中海線深夜噪音車街頭狂飆 警舉發2無照駕駛並通報10輛改裝車

東北季風增強，台中海線地區深夜路上行人車輛稀少，卻成為改裝噪音車深夜飆車的溫床，台中市清水分局周日凌晨，執行「酒駕及防制危駕車輛稽查勤務」，在轄區實施封鎖式路檢，以交叉巡邏方式攔查違規車輛，共舉發無照駕駛2件，並主動通報10輛疑似改裝噪音車至環保局進行檢驗。

清水分局表示，轄區內中華路及梧棲區港埠路、臨港路等重點路段，假日期間常有改裝噪音車輛呼嘯而過，嚴重干擾民眾睡眠品質，警方因而於周末凌晨時段部署機動巡邏組，以交叉巡邏方式攔查違規車輛，全面維護居民安寧及用路安全。

警方指出，改裝噪音車輛不僅造成噪音污染，影響居民生活品質，高分貝的引擎聲和排氣管聲響也會分散駕駛人注意力，增加交通事故風險；針對查獲的疑似改裝車輛，警方除了通報環保局外，也對車主發出勸導書，採取「剛柔並濟」的執法方式。

清水分局表示，針對改裝車輛，根據噪音管制法第23條規定，違規車輛經檢測分貝超標或使用非法改裝排氣管，可處新台幣1800元以上3600元以下罰鍰，並限期改善；若屢不改善或再犯，最高可處罰鍰1萬8000元，未來更將針對酒駕、毒駕、改裝噪音車、危險駕車、無照駕駛、闖紅燈及違反行人路權等重大違規加強取締，以降低交通事故發生率。 台中海線地區深夜路上行人車輛稀少，卻成為改裝噪音車深夜飆車的溫床。圖／清水分局提供 台中海線地區深夜路上行人車輛稀少，卻成為改裝噪音車深夜飆車的溫床。圖／清水分局提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康