影／清完了！燕巢月世界5層樓高垃圾山夷平 警約談涉案清除業者
高雄月世界地景遭非法棄置大量垃圾，堆成4、5層樓高「垃圾山」，引發環境汙染疑慮，經破袋檢查，發現垃圾多來自台南等地區，垃圾多為10月下旬產生，研判11月初上旬遭人非法載到高雄傾倒，環保局動員清潔隊出動10多輛車次與各式機具漏夜搶進清除垃圾，今天中午前已全數清完。
環保局指出，案發後立即調閱周邊民宅監視影像，並由市警局接手偵辦，目前掌握數台可疑清運車輛，全案已報請橋頭地檢署指揮，檢警正積極釐清不法來源，後續不排除約談相關業者到案說明。
環保局表示，昨已完成坡面主要垃圾的清理，今天將持續加派人力與重機械進場，全力恢復地景環境，此案後續將依法究責，除配合檢警追查行為人外，也將向不法者求償代履行費用，絕不縱容惡意棄置，捍衛環境正義。
