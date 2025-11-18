北市精舍命案開庭勘驗 女信徒倒地淋雨還被拖行10分鐘

台北地方法院審理精舍命案，今開庭提訊在押作家王蕰等被告，同時傳喚藝人李威夫妻等13名被告出庭勘驗死者蔡姓女信徒案發前影像；勘驗顯示，蔡女遭信眾拖行到路邊，倒地在雨中淋雨，有信眾用雨傘戳她或用腳踢蔡女。

今天勘驗蔡女遭虐死前後的畫面，第1段播放的是2024年7月23日晚間10時許台北市復興南路的監視器畫面，畫面顯示，精舍女信眾姜芃妤走在前面，將蔡女帶到「水月草堂」，蔡女身穿淺色居士服飾。

第2段影片則是2024年7月24日凌晨2許開始，遭凌虐的蔡女被信眾拖出來放在路邊，當時下著大雨，蔡女躺在地上淋雨約10分鐘，姜芃妤走近蔡女，用雨傘戳蔡女身體、用腳踢了蔡女的右腳。

勘驗過程中，蔡女家屬說「他們就是要把蔡女弄死、「我看這影片好像看到剴剴一樣」家屬還表示，蔡女被逼做大禮拜每天4、500下，奉獻了時間、勞力、金錢卻被虐待，跟組織犯罪流氓一樣。

審判長問被告有無和解意願？藝人李威、簡瑀家夫妻等人都透過律師表示有意願，不過，公訴檢察官說，和解不是在法庭上說句道歉，必須要有具體誠意，不能叫別人懺悔自己卻沒有懺悔。

2024年7月23日晚間至24日凌晨，王薀在「水月草堂」命令信徒批鬥蔡女，24日凌晨2時精舍住持「耀智師父」吳慧珠、李淵源將蔡女推回精舍，精舍幹子昀、梁碧茵、游秀鈴等3名師姐直到上午10點多才通報救護車，致蔡女死亡。

檢方今年3月起訴王蕰等13人，分案由國民法官法庭審理，王薀等10名被告認為，命案自偵查即有諸內容被媒體以聳動標題報導，形成媒體公審，有未審先判預斷之虞，且全案被告高達13名，證人、鑑定人至少28人，無法期待有效率集中審理，聲請裁定不行國民參審程序獲准。