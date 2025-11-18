愛妻突疏遠提離婚...夫查行車紀錄器嚇壞 她與小王大聊性事 獲賠20萬

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名人夫今年間發現，妻子逐變冷淡、疏遠，甚至提起離婚，人夫查看轎車行車記錄器與妻子舊手機才發現，愛妻與小王齊赴新竹入住旅館，在車內大聊床第之事，手機也有互訴愛意的對話，人夫向二人求償100萬元，二人雖否認有發生性關係，一審仍認定二人侵害配偶權，判賠20萬元。

台中市一名丈夫結婚約4年，與妻子育有一名小孩，但丈夫在今年初發現，妻子變得冷淡、疏遠，甚至在今年4月間，向他提出離婚的要求，丈夫感覺奇怪，查看轎車的行車記錄器，以及妻子使用的舊手機才發現，妻子在今年6月間，與另名小王齊赴新竹的旅館，二人還在車內大談前一晚發生性愛的過程。

丈夫也在妻子手機內發現，妻子與小王從今年5月間，即與小王在IG上、有親密對話，二人如熱戀中的男女朋友，互訴愛意，相約出遊，人夫據此向二人提出侵害配偶權的告訴，求償100萬元。

台中地院審理時，妻子辯稱與丈夫感情早有裂痕，丈夫取得的手機侵害隱私，不能當作證據，另外行車記錄器錄下的對話，也是她與朋友之間的黃色玩笑，沒有真的發生性關係。

小王也辯稱，與人妻在網路認識，認識時間短暫，不知道人妻已婚，沒有侵害配偶權的犯意。

法官審酌，根據行車記錄器錄下的畫面，小王與人妻有提到「你婆婆」、「孩子的爸爸都不用去嗎」等語，另外法院寄送此件官司的民事起訴狀後，小王還與人妻一起搭機出國，顯見小王知道人妻是已婚身分，另外也認定人夫提出行車記錄器、手機等證據，可以列為證物。

法官認定二人侵害配偶權，審酌雙方社會地位、職業、收入等情狀後，判人妻與小王得賠20萬元，仍可上訴。

台中市一名人夫透過手機與行車記錄器發現妻子外遇，台中地院判人妻與小王得賠20萬元。示意圖／AI生成
台中市一名人夫透過手機與行車記錄器發現妻子外遇，台中地院判人妻與小王得賠20萬元。示意圖／AI生成

