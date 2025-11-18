孫子欠近60萬酒駕罰金與健保費 老祖母棲身之所差點被法拍

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

中部一名男子因拒絕酒測被裁罰9萬元，因未繳罰金，名下房子被查封，但他稱和祖母都還住在屋內，不希望祖母流離失所，法務部行政執行署彰化分署同意他分期付款繳罰金，但他又因酒駕再被罰30萬元，累積交通罰鍰、未繳健保費等共欠近60 萬元，由於祖母後已去世，執行署再次將其房子查封，男子最後辦理貸款繳清60萬元，「保住充滿祖孫回憶的家」。

法務部行政執行署彰化分署表示，一名20多歲年輕男子2023因拒絕酒測，遭裁罰9萬元，卻未繳罰金，監理站將此案移送彰化分署執行，分署即將男子名下位於埔里的不動產辦理查封登記，但當書記官到現場張貼封條時，男子稱自幼與祖母相依為命，房子是祖母過戶給他，他和祖母都還住在屋內，房子若被查封拍賣，祖母將流離失所。

彰化分署考量男子特殊家庭狀況，同意他按月繳 6 千元，以暫緩拍賣程序。但男子於去年卻又因酒駕，被裁罰 30 萬元，分署即重啟不動產執行程序。書記官去年 9 月到埔里勘測時，男子再次以祖母同住為由，請求繼續每月繳 6 千元並暫緩拍賣，以免祖母居無定所。執行人員考量其祖母年事已高即同意。

但今年 8 月因男子未依約繳納款項，書記官致電催繳時，男子告知祖母已往生，且他已轉至台中工作，原查封的住處已成為空屋，所以疏忽繳納。但2 次酒駕罰單加上其他交通罰鍰以及未繳的健保費，總共欠款已近 60 萬元，且查封標的已無人居住，彰化分署即重啟執行程序。

日前男子主動去電彰化分署表示，該房屋因承載太多與祖母的共同回憶，不願讓充滿回憶的家被拍賣，他決定辦理貸款，清償所滯欠監理與健保的金額，數日後男子果然履行承諾，到分署繳清所有欠款，分署也迅速發函地政事務所塗銷查封登記。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一名男子因酒駕積欠罰金還有未繳健保費等近60 萬元，祖母留給他的房子原要被查封拍賣，他即時繳清，保住充滿祖孫回憶的家。 圖／彰化分署提供
彰化 房子 健保
