北市2警沒開單舉發無牌違停車輛...遭指控貪汙圖利 二審再判決無罪
台北市警察局士林分局社子派出所葉姓、應姓警員3年前僅驅趕紅線違停的車輛，並未依規定開單，事後被檢舉的市民告發，檢方依貪汙治罪條例圖利罪嫌起訴，一審獲判無罪，檢方上訴，台灣高等法院今再度判決2人無罪，可上訴。
檢方起訴主張，葉、應是社子派出所警員，2022年8月11日處理賴姓民眾無牌車輛紅線違停案件時，未依規定開單舉發，也沒有移至保管無牌車，反而是命令賴將車輛駛離現場，讓賴免繳罰鍰、拖吊費用。
檢舉市民在一旁觀看，發現葉、應未開罰車主，而向士林地檢署告發，警方也將2人停職。檢方認為，公務員對於主管或監督事務應合法公正，葉、應卻消極不作為，依貪汙治罪條例違背職務圖利罪嫌起訴。
士林地方法院一審認為，雖然葉、應沒有依規定處理違停車輛，確實違法，但不排除2人是不熟悉法律，誤認自身有裁量權，且貪圖方便，才會沒有開罰，從整體情節來看，2人僅行政上疏失，沒有圖利賴獲取不法利益的犯意，只需科處行政罰即可，判2人無罪。
檢方不服提上訴，高院審理後認為依照卷內事證，不足以證明2人有命令賴直接將無牌車駛離現場，且2人與賴之間並無特殊情誼或往來關係，又員警擔負繁重職務，工作面向廣泛，也有可能因一時疏誤，而未製單舉發。
高院指出，在無積極證據足以證明2人另有他圖的情形下，難認定構成圖利罪，一審認定並無違誤或不當。檢察官上訴無理由，再度判決2人無罪。檢方仍可在符合刑事妥適審判法的規定下，提上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言