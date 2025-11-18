北市2警沒開單舉發無牌違停車輛...遭指控貪汙圖利 二審再判決無罪

台北市警察局士林分局社子派出所葉姓、應姓警員3年前僅驅趕紅線違停的車輛，並未依規定開單，事後被檢舉的市民告發，檢方依貪汙治罪條例圖利罪嫌起訴，一審獲判無罪，檢方上訴，台灣高等法院今再度判決2人無罪，可上訴。

檢方起訴主張，葉、應是社子派出所警員，2022年8月11日處理賴姓民眾無牌車輛紅線違停案件時，未依規定開單舉發，也沒有移至保管無牌車，反而是命令賴將車輛駛離現場，讓賴免繳罰鍰、拖吊費用。

檢舉市民在一旁觀看，發現葉、應未開罰車主，而向士林地檢署告發，警方也將2人停職。檢方認為，公務員對於主管或監督事務應合法公正，葉、應卻消極不作為，依貪汙治罪條例違背職務圖利罪嫌起訴。

士林地方法院一審認為，雖然葉、應沒有依規定處理違停車輛，確實違法，但不排除2人是不熟悉法律，誤認自身有裁量權，且貪圖方便，才會沒有開罰，從整體情節來看，2人僅行政上疏失，沒有圖利賴獲取不法利益的犯意，只需科處行政罰即可，判2人無罪。

檢方不服提上訴，高院審理後認為依照卷內事證，不足以證明2人有命令賴直接將無牌車駛離現場，且2人與賴之間並無特殊情誼或往來關係，又員警擔負繁重職務，工作面向廣泛，也有可能因一時疏誤，而未製單舉發。