太子集團跨國洗錢 北檢針對扣押超跑變價 提訊3台籍幹部出庭

柬埔寨太子集團創辦人陳志跨國洗錢，台北地檢署日前扣押11戶「和平大苑」豪宅、29輛超跑與豪車，資產高達45億元，同時聲押禁見4名台籍幹部獲准，檢察官今天提訊天旭國際公司人資長辜淑雯、陳志陸籍親信李添在台特助天李守禮、以及管理超跑的天旭幹部邱子恩3人，針對超跑未來變價相關情事進行了解。

據了解，太子集團被查扣的豪車高達29輛，且價值不斐，由於北檢贓物庫無法停放，只能暫時扣押在「和平大苑」停車場。檢方今天提訊辜淑雯、李守禮、邱子恩後，交由北檢變價小組進行詢問，今天主要是針對車輛變價、代管等問題進行了解。

由於部分車輛登記在李守禮名下，變價小組除針對對車輛變價詢問李守禮外，也針對車輛代管安全性、是否會降低車價等問題詢問辜淑雯、邱子恩，至於11戶豪宅並不在今天詢問的範圍。

以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐騙，在世界各地建立龐大網絡洗錢，陳志透過在柬埔寨設立的詐騙園區，大規模從事加密貨幣、線上博弈等投資詐欺，將詐騙挪移至太子集團台灣的空殼公司，購買11戶豪宅與29輛超跑洗錢。

美英兩國上月聯手出擊制裁陳志與李添等人，台灣、香港與新加坡都陸續扣押陳志在當地的洗錢資產，昨天更傳出連日本都牽涉洗錢。相關報導指出，太子集團自2022年起，在日本設立3家關係企業，包括東京澀谷的「日本太子公司」、東京千代田區的「日本鼎沙投資開發公司」，甚至傳出陳志在京都港區北青山高級住宅置產藏身。

檢警在美國公布起訴與制裁名單後，曾前往「和平大苑」查訪陳志購買的豪宅與超跑，但遭管委會阻止，要求要有北檢公函才能放行，北檢火速簽發公函後，沒想管委會竟把司法文書傳給負責管理豪宅的女子凃又文，以致凃又文可向新加坡籍主管陳秀玲通風報信，藉此隱匿現金資產，另方面李添則下令把停在地下室的7輛超跑開走。

檢方聲押禁見涂又文，法院裁定30萬交保，檢方不服抗告，法院裁定駁回確定。北院認為，凃又文涉犯參與犯罪組織、洗錢罪嫌重大，有事實足認有逃亡之虞，但依卷內事證，並無串證或滅證之虞，審酌後認為無羈押必要，裁定30萬元交保、限制住居。高院指出，北院裁定並無違誤，應該維持。