網紅「仙塔律師」李宜諪否認洗錢洩密 聲請勘驗偵查光碟

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

網紅「仙塔律師santa」李宜諪涉幫靈骨塔詐騙集團成員吳芳儀辯護時，轉達吳女指示要同夥陳永山幫忙賣掉首飾、豪車，依洗錢、洩密罪起訴；台北地院今傳李女出庭，李女辯護人林家祺表示，檢警偵訊時未告知李女涉犯罪名，聲請勘驗偵查光碟

李宜諪聲請勘驗的光碟是今年6月30日案件偵辦中由檢警所製作，林家祺認為，依最高法院見解，檢警偵訊應告知所涉犯罪的確定罪名、條次而非法典名稱，檢警未針對犯罪態樣加以敘明，影響李的防禦權，筆錄不具證據能力。

公訴檢察官則說，李宜諪所爭執的最高法院法律見解，是審判中發現有其他罪名時，檢警才要對被告另盡告知義務，李女受偵訊時，檢警已充分告知，加上李女本身即律師，應有一定的法律知識才是。

此外，林家祺質疑李宜諪偵訊當天檢警疲勞訊問，檢方反擊說，李宜諪從被拘提到訊問結束都在日間時刻，中間也獲充分休息，李女當天並未表示身體不適。

依台北地檢署起訴，李宜諪與另2名律師趙浩程、蔡沅諭涉嫌洗錢、洩密罪，檢方對他們各求刑1年、1年、6月，另起訴呂英菖、吳芳儀12名詐騙集團成員。

檢方控訴，吳芳儀、呂英菖2022年起從事靈骨塔投資詐騙，至少10人受騙達1.6億元，專案小組4月將吳芳儀聲押獲准後，準備查扣吳女等人資產，卻發現吳女名下BMW X6休旅車在吳女收押後被過戶。

檢方查出，吳芳儀遭聲押當天，原本委任趙浩程出庭辯護，趙請李宜諪代班，李女再找蔡沅諭分工；吳女羈押後，李宜諪轉達吳女指示，要求未到案共犯賣掉吳女的金飾、車輛，並指導銷贓如被查辦的說詞，趙、蔡也涉嫌將偵查機密洩漏給詐團。

檢警今年6月拘提李宜諪、趙皓程、蔡沅諭，分別諭以70萬元、50萬元、10萬元交保，限制李女、趙出境出海，檢方今年8月偵結起訴全案。

